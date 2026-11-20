Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je danas u Banjaluci da će ova politička partija biti konstruktivna opozicija, što znači da neće učestvovati u formiranju novog saziva Vlade Republike Srpske.
"Radićemo konstruktivno i sve što je dobro za Republiku Srpsku sigurno ćemo i podržati. Još jednom smo danas rekli da nećemo učestvovati u vlasti Srpske", rekao je Blanuša novinarima nakon konsultacija sa predsjednikom Republike Srpske Savom Minićem o izboru mandatara.
On je ponovio da je u Republici Srpskoj neophodno spriječiti bilo kakvu vrstu korupcije, pa i političku.
Šef Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga ponovio je da je nedopustivo da poslanici prelaskom u drugu političku partiju mandat nose sa sobom.
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