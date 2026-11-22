Potvrđeno je ovo u saopštenju na Fejsbuk stranici SDS-a.

Blanuša u saopštenju navodi da ne želi biti samo formalni predsjednik, te da je to samo jedan od razloga zašto podnosi ostavku.

Kaže i da su mu dešavanja u SDS-u u prethodnih godina narušila zdravlje.

"Poštovani članovi i simpatizeri Srpske demokratske stranke, zbog podjela koje duže vrijeme postoje u stranci, zbog Statuta stranke koji je takav da predsjednik ima samo obaveze i odgovornost, a ne i prava da vodi stranku, zbog toga što smo davno trebali izabrati disciplinsku komisiju, a nemamo je, tako da se svako radi šta hoće i zato što se ne poštuju odluke organa stranke, zato što u medije, i pored odluka organa stranke, svako iznosi ono što želi, zbog međusobnih medijskih napada između funkcionera stranke, zbog ličnih uvreda i iznesenih laži za predsjednika stranke od strane drugih članova stranke, zbog toga što su oni koji su najmanje radili, gledali samo svoj interes i opstruisali rad stranke u toku kampanje sada najglasniji i najveći kritičari, zbog toga što ne želim biti formalni, nego predsjednik koji vodi procese u stranci, a u ovom uslovima je to nemoguće, zbog toga što su mi dešavanja u prethodnih godinu dana narušila zdravlje, dajem ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke", naveo je Blanuša.

Kako kaže, u SDS-u SDS-i ima mnogo dobrih i sposobnih ljudi i da želi da SDS kao velika i državotvorna stranka što prije izađe iz ovakvog stanja i zauzme mjesto kojoj joj pripada.

"Kako radili tako nam i Bog pomogao",poručio je Blanuša.