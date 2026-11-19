Šef Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj Bojana Kondić Panić sastala se sa predsjednikom francuskog Departmana Primorski Alpi, Šarl-Anžom Žinezijem, sa kojim je razgovarala o unapređenju institucionalne, privredne, univerzitetske i kulturne saradnje.

Susret je organizovan uz angažman Bernara Asoa, istaknutog francuskog profesora prava, dugogodišnjeg političkog i javnog djelatnika, departmanskog odbornika i savjetnika predsjednika Departmana za visoko obrazovanje, nauku, međunarodne odnose i kinematografiju.

Saradnja Srpske i Francuske

Tokom razgovora poseban akcenat stavljen je na uspostavljanje saradnje između Univerziteta Azurna obala i Univerziteta u Banjoj Luci, povezivanje privrednih subjekata, saradnju u oblasti informacionih tehnologija i vještačke inteligencije, kao i razvoj zajedničkih kulturnih i obrazovnih projekata.

Saradnja Srpske i Francuske Ustupljena fotografija

Razgovarano je i o povezivanju muzičkih akademija, te mogućnostima saradnje sa obrazovnim ustanovama i razvoja frankofonih programa u Republici Srpskoj, posebno u Trebinju i Bijeljini.

Posebno je značajan poziv za učešće predstavnika Republike Srpske na međunarodnom "World AI Cannes" Festivalu, koji će biti održan 10. i 11. februara 2027. godine u Kanu, što predstavlja priliku za povezivanje domaćih stručnjaka i kompanija sa međunarodnim partnerima u oblasti novih tehnologija.

Saradnja Srpske i Francuske Ustupljena fotografija

Razmotrena je i mogućnost organizovanja institucionalne posjete delegacije Departmana Primorski Alpi Banjoj Luci, uz susrete sa predstavnicima Vlade Republike Srpske, Privredne komore, univerziteta i poslovne zajednice, s ciljem konkretizacije buduće saradnje.

U okviru posjete organizovan je i obilazak Mediteranskog univerzitetskog centra u Nici.

Program posjete nastavlja se danas sastankom sa počasnim konzulom Srbije u Nici, dok će večeras u bioskopu Variétés biti prikazan dokumentarni film „Svjedok“ reditelja Denisa Bojića.

Film "Svjedok"

Za sutra je predviđen sastanak sa predsjednikom Privredne komore Nice, posvećen jačanju privrednih veza i mogućnostima povezivanja poslovnih zajednica, a u večernjim časovima i susret sa predstavnicima srpske dijaspore na Azurnoj obali.

Posebnu zahvalnost Kondić Panić uputila je Vladanu Radovanoviću, predsjedniku Francusko-srpskog kruga Nica – Azurna obala, za njegov angažman, podršku u organizaciji posjete i doprinos povezivanju institucija i predstavnika srpske i francuske zajednice.

Kondić Panić istakla je spremnost da se razgovori nastave kroz direktno povezivanje nadležnih institucija i realizaciju konkretnih zajedničkih projekata, naglašavajući značaj ovakvih susreta za jačanje međunarodne saradnje i promociju potencijala Republike Srpske.