Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da resorno ministarstvo danas, kada obilježava slavu Aranđelovdan, skuplja snagu da se i u teškim vremenima bori sa velikim promjenama na svim planovima, pa tako i u oblasti borbe protiv kriminaliteta.

Budimir je čestitao Aranđelovdan pripadnicima MUP-a, ali i Srbima čija je to porodična slava.

"Arhangel Mihail je neko kome se molimo, zato što je on arhistrateg nebeske vojske, te koji se, kao i MUP i Policija Republike Srpske, bori protiv zla. To je ta granica između dobra i zla, koja je povučena i na nebu i na zemlji", rekao je Budimir novinarima, prenosi "Srna".

Nakon liturgije povodom Aranđelovdana, slave MUP-a, i parastosa poginulim policajcima u Spomen-crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku u Zalužanima Budimir je istakao da je to prilika i da se oživi sjećanje na stradale pripadnike Ministarstva.

"MUP se danas prisjeća i svojih stradalih pripadnika, njih 782 koji su stradali kao pripadnici posebnih jedinica Policije, Specijalne brigade i 39 pripadnika koji su od 1996. do 2026. godine stradali vršeći službenu dužnost", rekao je Budimir.

Liturgiji su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Savo Minić, izaslanik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Dakić, direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević, te ostale zvanice iz javnog, političkog i društvenog života Srpske.