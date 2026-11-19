Poziv policijskog službenika je vrlo složen, težak i zahtjevan i Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske ne zaboravlja svoje pripadnike stradale na dužnosti, istakao je ministar Željko Budimir.

"Taj odnos pokazujemo kroz dužno poštovanje prema njihovim porodicama", rekao je Budimir novinarima u Banjaluci na predstavljanju monografije posvećene policijskim službenicima nastradalim tokom vršenja službene dužnosti u periodu od 1996. do 2026. godine.

Načelnik Uprave MUP-a za policijsko obrazovanje Mile Šikman rekao je da je od 1995. godine 39 policijskih službenika nastradalo u vršenju službene dužnosti, a da su 782 pripadnika stradala u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

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On je naveo da je 16 policijskih službenika ubijeno na izvršenju zadataka, 19 ih je stradalo u saobraćajnim nezgodama, a četiri su stradala od minsko-eksplozivnih sredstava obezbjeđujući lice mjesta.

"Monografija predstavlja institucionalni oblik svjedočenja da naši pripadnici nisu zaboravljeni i da će, dok je MUP-a Srpske, postojati i sjećanje na njih", rekao je Šikman.

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Od posljedica aktiviranja minsko-eksplozivnog sredstva 2008. godine je stradao policijski službenik Radislav Čarapić iz Novog Goražda čiji je sin Jovan kadet Policijske akademije.

"Čast mi je da idem očevim stopama, jer mi je to životna želja. Znači mi mnogo ova monografija", istakao je Jovan Čarapić.

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Predstavljanju monografije kao trajnog svjedočanstva o ljudima koji su, obavljajući svoj poziv dali svoj život, prisustvovali su i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, članovi porodica stradalih policijskih službenika, kolege i prijatelji, prenosi Srna.