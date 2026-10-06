Čistka ili disciplina: Šta se dešava u SDS-u?

Ćeraćemo se još - odgovor je to Ljubiše Petrovića Branku Blanuši nakon što ga je isključio iz SDS-a.

S obzirom na to da se pojavila informacija da će biti još isključivanja iz stranke pokušali smo dobiti odgovore i od lidera SDS-a, međutim na telefon se nije javljao, niti odgovarao na poruke, iako je obećao da će nam dati izjavu nakon izbora.

I ne samo to, brojnim članovima SDS-a, koje smo zvali, zabranio je da govore za ATV, mada su oni to željeli. Među imenima za koje se govori da će biti smijenjen je i Milan Miličević. Gradonačelnik Teslića jasan - autoritet se ne gradi čistkama, već razgovorima i odlukama stranačkih organa.

"Zato, profesore, povucite odluku o isključenju Ljubiše Petrovića i sazovite sjednicu Glavnog odbora i Skupštine Srpske demokratske stranke. Ili da očekujemo nova isključenja", dodao je Miličević.

Najglasniji su oni koji smatraju da je Blanuša promašio trenutak i metu. Aleksandra Pandurević tvrdi da predsjednik koji je stranku doveo do istorijski lošeg rezultata nema moralni legitimitet da isključuje jednog od najprepoznatljivijih ljudi SDS-a.

"Cilj je da se uništi SDS u Bijeljini, opet za račun nekih drugih političkih partija da se skloni gospodin Ljubiša Petrović..Sa ovako katastrofalnim rezultatom gospodin Blanuša nema legitimitet da isključuje nikoga; Jedino što bi bilo ispravno i moralno jeste da on podnese ostavku", rekla je član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.

Potpredsjednik Srpske demokratske stranke smatra da su mjere Branka Blanuše u redu . Ognjen Bodiroga jasno i glasno kaže da je počelo pročišćavanje SDS-a i da je statut jasan, a ko ga krši, prema njegovim riječima, snosi posljedice, bez izuzetka. Oni koji su učestvovali u osnivanju državotvorne stranke uglavnom ćute i posmatraju sa strane, međutim Milovan Bjelica ima šta za reći. Njegov stav je da je posredi čitave zbrke cilj da se opozicione stranke ujedine. Smatra da nema opravdanja za ponašanje Petrovića, ali da je Blanuša ishitreno reagovao.

"Sigurno da je napravio veliki propust kada je u pitanju stranka gospodin Petrović sa svojim istupom i javnom podrškom kandidatu druge političke organizacije, ali ne vjerujem da je to odmah sada za isključenje, treba razgovarati", kazao je član Glavnog odbora SDS-a Milovan Bjelica.

Jedno je sigurno - da sadašnji SDS nema mnogo sličnosti sa strankom iz devedesetih koja je bila simbol okupljanja.

"Ovaj SDS je najlošija i najteža negacija tog SDS-a i rekao bih da je on u opoziciji sa samim sobom", rekao je politički analitičar Drago Vuković.

Blanuša za sada ne odustaje od odluke o isključenju Petrovića, niti pokazuje namjeru da ponudi ostavku. Zadovoljan je izbornim rezultatom, odnosno porazom. S druge strane, sve je više stranačkih glasova koji traže odgovornost za loš izborni rezultat. Isključenje Petrovića, zbog javne podrške Nebojši Vukanoviću uprkos stranačkoj kandidaturi Marinka Božovića, trebalo je da bude poruka o disciplini. Međutim, podijeljena mišljenja stranačkih funkcionera i oštra retorika navode na mnogo važnije pitanje. Šta je i šta će biti s SDS-om?