Ćopić definitivno napustio SDS: Uz Stevandića na predsjedničkom kolegijumu US

Autor:ATV redakcija
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Vladimir Ćopić, koji je osvojio mandat na listi SDS-a, definitivno je napustio ovu stranku i pojačao Ujedinjenu Srpsku.
Tome svjedoče i fotografije sa sjednice predsjedničkog kolegijuma US održane danas.
Kako se može vidjeti, Ćopić sjedi odmah pored predsjednika stranke Nenada Stevandića.
Njegovim odlaskom SDS je ostao na devet mandata u novom sazivu Narodne skupštine.
Inače, na sjednici predsjedničkog kolegijuma Ujedinjene Srpske analiziran je izborni rezultat Ujedinjene Srpske, a usvojene su konkretne odluke u cilju daljeg jačanja i rasta stranke.
Izraženo je zadovoljstvo radom na terenu, kao i izbornim rezultatom koji je Ujedinjena Srpska ostvarila na opštim izborima održanim 4. oktobra i brojem osvojenih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske odnosno Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Formirana je komisija za reorganizaciju odbora Ujedinjene Srpske nakon izbora, čiji je zadatak da izvrši procjenu rada odbora i kandidata na izbornim listama u cilju pripreme budućeg djelovanja opštinskih i regionalnih odbora US.
Takođe, članovi predsjedničkog kolegijuma upoznati su sa formiranjem Kluba poslanika Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
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