Ćopić definitivno napustio SDS: Uz Stevandića na predsjedničkom kolegijumu US

Vladimir Ćopić, koji je osvojio mandat na listi SDS-a, definitivno je napustio ovu stranku i pojačao Ujedinjenu Srpsku.

Tome svjedoče i fotografije sa sjednice predsjedničkog kolegijuma US održane danas.

Kako se može vidjeti, Ćopić sjedi odmah pored predsjednika stranke Nenada Stevandića.

Njegovim odlaskom SDS je ostao na devet mandata u novom sazivu Narodne skupštine.

Predsjednički kolegijum US

Inače, na sjednici predsjedničkog kolegijuma Ujedinjene Srpske analiziran je izborni rezultat Ujedinjene Srpske, a usvojene su konkretne odluke u cilju daljeg jačanja i rasta stranke.

Izraženo je zadovoljstvo radom na terenu, kao i izbornim rezultatom koji je Ujedinjena Srpska ostvarila na opštim izborima održanim 4. oktobra i brojem osvojenih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske odnosno Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Formirana je komisija za reorganizaciju odbora Ujedinjene Srpske nakon izbora, čiji je zadatak da izvrši procjenu rada odbora i kandidata na izbornim listama u cilju pripreme budućeg d‌jelovanja opštinskih i regionalnih odbora US.

Takođe, članovi predsjedničkog kolegijuma upoznati su sa formiranjem Kluba poslanika Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske.