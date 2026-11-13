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Ćopić definitivno napustio SDS: Uz Stevandića na predsjedničkom kolegijumu US

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АТВ редакција
13.11.2026 14:15

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Vladimir Ćopić i Nenad Stevandić
Foto: Ustupljena fotografija

Vladimir Ćopić, koji je osvojio mandat na listi SDS-a, definitivno je napustio ovu stranku i pojačao Ujedinjenu Srpsku.

Tome svjedoče i fotografije sa sjednice predsjedničkog kolegijuma US održane danas.

Kako se može vidjeti, Ćopić sjedi odmah pored predsjednika stranke Nenada Stevandića.

Njegovim odlaskom SDS je ostao na devet mandata u novom sazivu Narodne skupštine.

Predsjednički kolegijum US

Inače, na sjednici predsjedničkog kolegijuma Ujedinjene Srpske analiziran je izborni rezultat Ujedinjene Srpske, a usvojene su konkretne odluke u cilju daljeg jačanja i rasta stranke.

Izraženo je zadovoljstvo radom na terenu, kao i izbornim rezultatom koji je Ujedinjena Srpska ostvarila na opštim izborima održanim 4. oktobra i brojem osvojenih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske odnosno Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Formirana je komisija za reorganizaciju odbora Ujedinjene Srpske nakon izbora, čiji je zadatak da izvrši procjenu rada odbora i kandidata na izbornim listama u cilju pripreme budućeg d‌jelovanja opštinskih i regionalnih odbora US.

Takođe, članovi predsjedničkog kolegijuma upoznati su sa formiranjem Kluba poslanika Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

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Tagovi :

Vladimir Ćopić

Nenad Stevandić

Ujedinjena Srpska

SDS

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