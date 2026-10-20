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Ćutanje studenata iz Srbije o uvredljivim transparentima - razočarenje i udarac međusobnom povjerenju

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20.10.2026 11:41

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Унија студената Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Ćutanje studenata iz Srbije o transparentima uvredljivim za Republiku Srpsku i srpski narod je ozbiljno razočarenje i udarac međusobnom povjerenju, istakli su u zajedničkom saopštenju Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

"Ne možemo graditi odnos uzajamnog poštovanja dok pitanja koja nas neposredno pogađaju ostaju bez odgovora", istaknuto je u saopštenju.

Iz ove dvije studentske organizacije istakli su da su ranije uputili pitanja studentima u Srbiji čiji odgovor još očekuju, dok je iz Sarajeva stigla osuda zaključaka studenata iz Republike Srpske i njihov poziv nadležnim institucijama da postupaju.

"Tako su pitanja o porukama koje su pogodile studente u Republici Srpskoj potisnuta, a u centar pažnje stavljeni su oni koji su zatražili odgovore. Na takvu zamjenu teza ne pristajemo. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu može iznijeti svoje primjedbe, ali njegova reakcija ne može zamijeniti izjašnjavanje kolega iz Srbije", ističe se u saopštenju.

Studenti iz Republike Srpske naglasili su da su porukom "Drina je kičma, a ne granica" izrazili povezanost naroda, porodica, kulture i mladih sa njene obje strane, te da stoje iza tog značenja i ne prihvataju da se ono zanemaruje prilikom tumačenja njihovih zaključaka.

Унија студената Републике Српске
Unija studenata Republike Srpske
Ustupljena fotografija

"Odlučno odbacujemo uvredljive kvalifikacije na račun Republike Srpske i srpskog naroda i ostajemo pri usvojenim zaključcima. Našu privrženost Republici Srpskoj, vjeri, tradiciji i zajedništvu zastupaćemo jasno i dostojanstveno. Za to nam nije potrebno odobrenje drugih studentskih organizacija", poručili su studenti.

Iz Unije studenata i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu naveli su da ih podrška više hiljada studenata iskazana na Zboru studenata Srpske 15. oktobra obavezuje da dosljedno i istrajno zastupaju usvojene zaključke.

"Ni osude, ni preusmjeravanje pažnje na našu reakciju neće nas navesti da odustanemo od pitanja zbog kojih je skup sazvan. Naši stavovi su javni, pitanja su konkretna i očekujemo jednako jasne odgovore od studenata iz Srbije", zaključeno je u saopštenju.

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Tagovi :

Unija studenata Republike Srpske

studenti

transparenti

Srbija

Republika Srpska

Istočno Sarajevo

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