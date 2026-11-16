Cvijanović: Dijalog i dogovor jedini mogući recept za uspjeh

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su dijalog i dogovor jedini mogući recept za uspjeh, a da su sve drugo eksperimenti koji vode ka neizvjesnosti i novim krizama.

U obraćanju na konstitutivnoj sjednici Predsjedništva BiH u Sarajevu, Cvijanović je navela da je u protekle tri decenije bilo i previše kriza i da je vrijeme za novi pristup, lišen bilo kakvih nametanja, osporavanja i majorizacije.

"Dominacija jednog nad druga dva naroda je apsolutno neprihvatljiva, kao što je neprihvatljivo i potiranje interesa jednog od druga dva", ukazala je Cvijanović.

Obraćanje novoizabranog srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović Medijski sistem Republike Srpske - SRNA prenosi u cijelosti:

Velika mi je čast što imam priliku da vam se obratim na početku drugog mandata u Predsjedništvu BiH. Ovu čast i povjerenje drugi put zaredom ukazali su mi građani Republike Srpske, kojima sam beskrajno zahvalna na podršci.

I u naredne četiri godine nastaviću da zastupam njihove interese, ne ugrožavajući pravo drugih da govore i djeluju u ime svojih naroda i građana.

Ukazano povjerenje doživljavam kao potvrdu ispravnosti dosadašnje politike, utemeljene na dosljednom poštovanju Dejtonskog sporazuma, Ustava Republike Srpske i Ustava BiH.

Politike koja je jasno opredijeljena za puno uvažavanje ustavne pozicije različitih nivoa vlasti, svih konstitutivnih naroda i njihove ravnopravnosti.

Politike koja je uvijek smatrala da domaći dijalog i domaća rješenja nemaju alternativu i da bez njih nema bolje i srećnije budućnosti.

Na istom ovom mjestu, tokom prve inauguracije, izrazila sam uvjerenje da su narodi u BiH dovoljno politički zreli da sami određuju svoje prioritete i da niko izvana ne treba da im nameće gotova rješenja.

Ipak, a i nažalost, prethodni mandatni period bio je obilježen brutalnim i neustavnim eksternim nametanjima.

Danas mislim da više niko u BiH nema luksuz da bježi od odgovornosti ili da očekuje da će neko drugi rješavati naše probleme.

Vidjeli smo koliko je nereda samo u protekle četiri godine prouzrokovalo nametanje rješenja i degradiranje ustavne uloge domaćih institucija i demokratski izabranih predstavnika.

Uvjerena sam da bi period iza nas bio mnogo stabilniji i manje izazovan da su prioritete određivali oni koji ovdje žive.

Zato se nadam da ćemo svi zajedno biti sposobni da izvučemo pouke i konačno preuzmemo punu odgovornost za procese koji se odvijaju u BiH.

Smatram da je uloga naših međunarodnih partnera da pruže podršku domaćim institucijama i ohrabre dijalog demokratski izabranih predstavnika naroda.

Zahvalni smo svim našim prijateljima koji izbalansiranim pristupom prema oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda doprinose očuvanju stabilnosti u BiH.

Želim da vjerujem da će period koji je pred nama otvoriti neke nove prilike i nove perspektive da samo od nas zavisi da li ćemo ih iskoristiti ili propustiti.

Svjesni smo međusobnih razlika i političkih razmimoilaženja. Svjesni smo da postoje stavovi koji su nepomirljivi. Svjesni smo da je i kod onih koji možda nisu nepomirljivi trnovit put do kompromisa.

Ali smo jednako tako svjesni da su dijalog i dogovor jedini mogući recept za uspjeh, a da su sve drugo eksperimenti koji vode ka neizvjesnosti i nekim novim budućim krizama.

Mislim da je kriza u protekle tri decenije bilo i previše i da je vrijeme za novi pristup, lišen bilo kakvih nametanja, osporavanja i majorizacije.

Dominacija jednog nad druga dva je apsolutno neprihvatljiva, kao što je neprihvatljivo i potiranje interesa jednog od druga dva. Ali to ne zavisi od volje jednih, već od svih.

Jedno je sigurno, a to je da će Republika Srpska, kao i do sada, biti sagovornik i partner svima koji uvažavaju njenu ustavnu poziciju.

Ostajemo posvećeni očuvanju mira i stabilnosti, poštovanju Ustava i Dejtonskog sporazuma, kao i jačanju saradnje sa svima koji žele da sarađuju na ravnopravnim osnovama.

Mudrost nije u tome da jedni drugima namećemo rješenja. Mudrost je u tome da pronađemo način da, uprkos razlikama, očuvamo stabilnost i obezbijedimo bolji ambijent za život svih naših naroda i građana.

(Srna)

