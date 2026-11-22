Autor:ATV redakcija
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Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će Igor Dodik kao budući premijer unijeti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad.
Cvijanovićeva je istakla da će Republika Srpska, kao i do sada, prva u BiH okončati proces formiranja vlasti, a da je imenovanjem Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade danas napravljen važan korak u tom pravcu.
"Uvjerena sam da će Vlada biti imenovana u najkraćem roku, a da će Igor, kao budući premijer i najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske, unijeti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad", navela je Cvijanovićeva.
Dok drugi još traže rješenja, Cvijanovićeva je rekla da ih Republika Srpska donosi.
"Nastavljamo sa odgovornim i timskim radom na ostvarivanju svojih prioriteta, a to su stabilnost, razvoj i bolji život naših građana. Živjela Republika Srpska", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.
Kao i do sada, Republika Srpska će prva u BiH okončati proces formiranja vlasti.
Imenovanjem Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade danas je napravljen važan korak u tom pravcu.
Uvjerena sam da će Vlada biti imenovana u najkraćem roku, a da će Igor, kao budući premijer i najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske, unijeti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad.
Dok drugi još traže rješenja, Republika Srpska ih donosi.
Nastavljamo sa odgovornim i timskim radom na ostvarivanju svojih prioriteta, a to su stabilnost, razvoj i bolji život naših građana.
Živjela Republika Srpska!— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 22, 2026
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