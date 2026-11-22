Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će Igor Dodik kao budući premijer unijeti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad.

Cvijanovićeva je istakla da će Republika Srpska, kao i do sada, prva u BiH okončati proces formiranja vlasti, a da je imenovanjem Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade danas napravljen važan korak u tom pravcu.

"Uvjerena sam da će Vlada biti imenovana u najkraćem roku, a da će Igor, kao budući premijer i najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske, unijeti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad", navela je Cvijanovićeva.

Dok drugi još traže rješenja, Cvijanovićeva je rekla da ih Republika Srpska donosi.

"Nastavljamo sa odgovornim i timskim radom na ostvarivanju svojih prioriteta, a to su stabilnost, razvoj i bolji život naših građana. Živjela Republika Srpska", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.