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Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

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16.10.2026 12:24

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић на комеморацији доктору Горану Талићу у Банском двору, Бањалука, 16.10.2026.
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je prisustvovala komemoraciji doktoru Goranu Taliću, rekla je da će ostati upamćen kao čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

"U Banskom dvoru prisustvovala sam komemoraciji posvećenoj profesoru dr Goranu Taliću, ljekaru, humanisti i dugogodišnjem direktoru Instituta `Dr Miroslav Zotović`. Neka mu je vječna slava i hvala, a njegovoj porodici iskreno saučešće", objavila je Cvijanovićeva na Iksu.

Ona se upisala i u knjigu žalosti povodom Talićeve smrti.

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Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini, a biće sahranjen danas u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija.

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Željka Cvijanović

Goran Talić

komemoracija

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