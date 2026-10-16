Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je prisustvovala komemoraciji doktoru Goranu Taliću, rekla je da će ostati upamćen kao čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske.
"U Banskom dvoru prisustvovala sam komemoraciji posvećenoj profesoru dr Goranu Taliću, ljekaru, humanisti i dugogodišnjem direktoru Instituta `Dr Miroslav Zotović`. Neka mu je vječna slava i hvala, a njegovoj porodici iskreno saučešće", objavila je Cvijanovićeva na Iksu.
Ona se upisala i u knjigu žalosti povodom Talićeve smrti.
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Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini, a biće sahranjen danas u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija.
U Banskom dvoru prisustvovala sam komemoraciji posvećenoj prof. dr Goranu Taliću, ljekaru, humanisti i dugogodišnjem direktoru Instituta „Dr Miroslav Zotović“. Ostaće upamćen kao čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske. Neka mu je vječna slava i hvala, a njegovoj porodici iskreno saučešće.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 16, 2026
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