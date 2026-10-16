Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je prisustvovala komemoraciji doktoru Goranu Taliću, rekla je da će ostati upamćen kao čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

"U Banskom dvoru prisustvovala sam komemoraciji posvećenoj profesoru dr Goranu Taliću, ljekaru, humanisti i dugogodišnjem direktoru Instituta `Dr Miroslav Zotović`. Neka mu je vječna slava i hvala, a njegovoj porodici iskreno saučešće", objavila je Cvijanovićeva na Iksu.

Ona se upisala i u knjigu žalosti povodom Talićeve smrti.

Republika Srpska Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini, a biće sahranjen danas u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija.

U Banskom dvoru prisustvovala sam komemoraciji posvećenoj prof. dr Goranu Taliću, ljekaru, humanisti i dugogodišnjem direktoru Instituta „Dr Miroslav Zotović“. Ostaće upamćen kao čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske. Neka mu je vječna slava i hvala, a njegovoj porodici iskreno saučešće. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 16, 2026