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Cvijanović: Heroina Milja Zečević bila simbol majčinske ljubavi, patnje, ali i snage

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АТВ редакција
07.11.2026 14:06

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Cvijanović: Heroina Milja Zečević bila simbol majčinske ljubavi, patnje, ali i snage
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća porodici heroine Milje Zečević koja je, kako je istakla, bila simbol majčinske ljubavi, patnje, ali i neizmjerne snage i dostojanstva.

Cvijanovićeva je navela da je tragična sudbina, obilježena stradanjem supruga i trojice sinova u strašnom pokolju u Sijekovcu, ostavila dubok trag u kolektivnom pamćenju i obavezuje da čuvamo sjećanje na nevino stradale i nikada ne zaboravimo njihove žrtve.

Миља Зечевић

Društvo

Preminula Milja Zečević: Izdahnula na istom mjestu gdje su joj ubijeni muž i tri sina

"Povodom smrti Milje Zečević, izražavam iskreno saučešće njenoj porodici, uz duboko poštovanje prema njenom životu i stradanju koje je obilježilo njenu sudbinu. Neka joj je vječni mir, a porodici snaga i utjeha u ovim teškim trenucima", navedeno je u telegramu srpskog člana Predsjedništva BiH.

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je jutros u 95. godini.

Preminula je u dvorištu kuće baš na mjestu gdje su joj pripadnici HVO-a, Hrvatske vojske i paravojnih formacija ubili sinove i supruga.

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Milja Zečević

Željka Cvijanović

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