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Foto: RTRS

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovala je svečanoj večeri povodom Samita procesa Brdo-Brioni u Ohridu.

Sastanku će prisustvovati na poziv predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove, predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića. Samitu će prisustvovati i članovi Predsjedništva Darijana Filipović i Denis Bećirović. (RTRS)

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