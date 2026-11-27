Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovala je svečanoj večeri povodom Samita procesa Brdo-Brioni u Ohridu.
Sastanku će prisustvovati na poziv predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove, predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.
Samitu će prisustvovati i članovi Predsjedništva Darijana Filipović i Denis Bećirović.
(RTRS)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h3
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
11 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu