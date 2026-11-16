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Cvijanović: Radiću u najboljem interesu Republike Srpske

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АТВ редакција
16.11.2026 13:51

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Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH položila je danas zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će, kao i do sada, učiniti sve da opravda ukazano povjerenje radeći u najboljem interesu Republike Srpske, štiteći ustavni poredak Srpske i BiH.

"U Narodnoj skupštini Republike Srpske položila sam svečanu zakletvu uoči početka drugog mandata srpskog člana Predsjedništva BiH", objavila je Cvijanović na "Iksu".

Cvijanović je naglasila da podršku građana i povjerenje koje joj je ponovo ukazano doživljava kao veliku čast i odgovornost.

"Kao i do sada, učiniću sve da to povjerenje opravdam. Čestitam i svim drugim izabranim predstavnicima naroda koji su danas preuzeli svoje dužnosti i položili svečane zakletve u Narodnoj skupštini", navela je Cvijanovićeva.

Danas će u Sarajevu biti održana konstitutivna sjednica Predsjedništva BiH.

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Željka Cvijanović

Predsjedništvo BiH

Republika Srpska

FBiH

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