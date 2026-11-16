Cvijanović: Radiću u najboljem interesu Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će, kao i do sada, učiniti sve da opravda ukazano povjerenje radeći u najboljem interesu Republike Srpske, štiteći ustavni poredak Srpske i BiH.
"U Narodnoj skupštini Republike Srpske položila sam svečanu zakletvu uoči početka drugog mandata srpskog člana Predsjedništva BiH", objavila je Cvijanović na "Iksu".
Cvijanović je naglasila da podršku građana i povjerenje koje joj je ponovo ukazano doživljava kao veliku čast i odgovornost.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske položila sam svečanu zakletvu uoči početka drugog mandata srpskog člana Predsjedništva BiH.
Podršku građana i povjerenje koje mi je ponovo ukazano doživljavam kao veliku čast i odgovornost.
Kao i do sada, učiniću sve da to povjerenje opravdam, radeći u najboljem interesu naše Republike, štiteći ustavni poredak Republike Srpske i BiH.
Čestitam i svim drugim izabranim predstavnicima naroda koji su danas preuzeli svoje dužnosti i položili svečane zakletve u Narodnoj skupštini.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 16, 2026
"Kao i do sada, učiniću sve da to povjerenje opravdam. Čestitam i svim drugim izabranim predstavnicima naroda koji su danas preuzeli svoje dužnosti i položili svečane zakletve u Narodnoj skupštini", navela je Cvijanovićeva.
Danas će u Sarajevu biti održana konstitutivna sjednica Predsjedništva BiH.
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