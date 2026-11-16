Cvijanović: Radiću u najboljem interesu Republike Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će, kao i do sada, učiniti sve da opravda ukazano povjerenje radeći u najboljem interesu Republike Srpske, štiteći ustavni poredak Srpske i BiH.

"U Narodnoj skupštini Republike Srpske položila sam svečanu zakletvu uoči početka drugog mandata srpskog člana Predsjedništva BiH", objavila je Cvijanović na "Iksu".

Cvijanović je naglasila da podršku građana i povjerenje koje joj je ponovo ukazano doživljava kao veliku čast i odgovornost.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske položila sam svečanu zakletvu uoči početka drugog mandata srpskog člana Predsjedništva BiH. Podršku građana i povjerenje koje mi je ponovo ukazano doživljavam kao veliku čast i odgovornost. Kao i do sada, učiniću sve da to povjerenje opravdam, radeći u najboljem interesu naše Republike, štiteći ustavni poredak Republike Srpske i BiH. Čestitam i svim drugim izabranim predstavnicima naroda koji su danas preuzeli svoje dužnosti i položili svečane zakletve u Narodnoj skupštini. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 16, 2026

"Kao i do sada, učiniću sve da to povjerenje opravdam. Čestitam i svim drugim izabranim predstavnicima naroda koji su danas preuzeli svoje dužnosti i položili svečane zakletve u Narodnoj skupštini", navela je Cvijanovićeva.

Danas će u Sarajevu biti održana konstitutivna sjednica Predsjedništva BiH.