Autor:ATV redakcija
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SNSD kao ozbiljna politička organizacija jasno diktira koje su to politike koje treba provoditi u okviru koalicione Vlade, rekla je potpredsjednik SNSD-a, Željka Cvijanović.
Istakla je da to nosi posebnu odgovornost, ali i prostor u kome se definišu najvažnije politike.
"Prilikom formiranja Vlade razmišljali smo o odnosima da ispunimo zahtjeve građana, a to je prije svega mirna Srpska i poboljšanje materijalnog statusa ali i koordinacija sa našim predstavnicima na nivou BiH", rekla je Cvijanović.
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Ona je naglasila da je SNSD ostvario veliku pobjedu iz koje žele da donesu veliku stabilnost i benefite građanima Republike Srpske.
"Svjesni smo raznih izazova i tako smo prilikom formiranja Vlade pristupali odnosima u našoj koaliciji na način da možemo da ispunimo očekivanja naših građana, ali i naše zadate političke ciljeve", rekla je Cvijanović.
Cvijanovićeva je ponovila da je Republika Srpska sigurna, te da je to polazni prioritet koji SNSD gradi godinama.
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