Autor:ATV redakcija
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U Ohridu sam danas razgovarala sa predsjednikom Narodne skupštine i v.d. predsjednika Srbije Aleksandrom Čupićem, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspjeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je povjerena", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.
Cvijanovićeva je istakla da su se usaglasili da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.
"Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti", poručila je Cvijanovićeva.
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