U Ohridu sam danas razgovarala sa predsjednikom Narodne skupštine i v.d. predsjednika Srbije Aleksandrom Čupićem, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspjeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je povjerena", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Cvijanovićeva je istakla da su se usaglasili da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.

"Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti", poručila je Cvijanovićeva.