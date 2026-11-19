Autor:ATV redakcija
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Centralni izvor konfuzije BiH, što bi zapravo moglo da znači CIK BiH, napravio je situaciju i u Parlamentu Srpske. Danas je djelimično propao izbor elektora koji će, zajedno s poslanicima Narodne skupštine, birati delegate u Vijeću naroda Republike Srpske u hrvatskom, bošnjačkom i klubu ostalih.
Izabrani su ad hok članovi klubova koji će birati hrvatske i bošnjačke delegate u Vijeću naroda, a sutra bi trebalo da budu izabrani elektori za klub ostalih.
Nešto poslije deset sati ujutro izabrani su elektori iz reda hrvatskog naroda, u 12 sati trebalo je da se biraju iz reda ostalih. Sedam minuta do 12 stigla je poruka sa službene elektronske adrese CIK-a BiH.
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