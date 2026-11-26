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U Banjaluci je za danas zakazana 37. sjednica Vlade Republike Srpske sa početkom u 8.00 časova. Prema predloženom dnevnom redu, ministri će razmatrati ukupno 44 tačke.

Na dnevnom redu su sljedeće tačke: Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Vlade Republike Srpske održane 19. novembra 2026. godine

Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske - po hitnom postupku

Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršnom postupku - po hitnom postupku

Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama

Razmatranje Informacije o zahtjevu Grada Banja Luka za izdavanje saglasnosti za postavljanje nadstrešnice na autobuskom stajalištu „Skupština“, u Banjoj Luci, sa Prijedlogom zaključka

Razmatranje Informacije o realizaciji projekta „Ljetna škola sporta Republike Srpske 2026“, sa Prijedlogom zaključka

Razmatranje Informacije o korigovanim finansijskim planovima predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za 2026. godinu sa Prijedlogom zaključka

Razmatranje Informacije o Sporazumu o delegiranju ovlašćenja za sprovođenje sprovedene odluke Komisije C(2026) 8171 od 11. novembra 2026. godine o dodjeli finansijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Evropske unije za finansiranje hitnih mjera i mjera oporavka nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u oktobru 2024. godine, sa Prijedlogom zaključka

Razmatranje Informacije o Projektu „Razvoj regenerativnog turizma zasnovanog na prirodnim vrijednostima“ koji implementira Italijanska agencija za razvoj, sa Prijedlogom zaključka

Razmatranje Informacije o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta „Adaptacija poslovnih prostorija i nabavka opreme za potrebe funkcionisanja Kancelarije za međunarodnu saradnju

Razmatranje Agregiranog izvještaja o stanju u posebno nadziranim javnim preduzećima u 2025. godini, sa Prijedlogom zaključka

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko

Razmatranje Plana interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za 2027. godinu Kultura Preminuo Endi Tejlor Razmatranje Prijedloga odluke o visini i načinu isplate naknade za zdravstveni dodatak za 2027. godinu

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za prodaju oružja

Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju prostora za eksploataciju utvrđenih rezervi mineralne sirovine koje se nalaze van prostora na kome je koncesija dodijeljena, a koje čine neodvojivu cjelinu sa mineralnom sirovinom koja je predmet ugovora

Razmatranje Prijedloga odluke o usmjeravanju sredstava za nabavku reagenasa i potrošnog materijala za gasne analizatore

Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog vodnog dobra površine 3.221 m², na području opštine Srbac

Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti površine 4.289 m² na području Grada Bijeljina sa Republike Srpske na JP „Protivgradna preventiva Republike Srpske“ a.d. Gradiška

Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa ulice kao javnog dobra u opštoj upotrebi ukupne površine 60 m², na području opštine Šekovići

Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava vlasništva na informatičkoj i računarskoj opremi sa Ministarstva energetike i rudarstva na Udruženje građana „Osnovna ćelija“ iz Banje Luke

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom pedagoškom zavodu

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Arhivu Republike Srpske

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom sekretarijatu za vjere

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za period 1.1–30.11.2026. godine, u ukupnom iznosu od 109.166,66 KM

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu prosvjete i kulture, za period 1.1–30.11.2026. godine, u ukupnom iznosu od 336.878,38 KM

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta, za period 1.1–30.11.2026. godine, u ukupnom iznosu od 305.000,00 KM

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 1.1–30.11.2026. godine, u iznosu od 357.250,00 KM

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, za period 1.1–30.11.2026. godine, u iznosu od 1.907.826,14 KM

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, za period 1.1–30.11.2026. godine, u iznosu od 5.833.333,33 KM

Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, za period 1.1–30.11.2026. godine, u iznosu od 1.164.659,11 KM

Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti, u svrhu izgradnje sportsko-rekreativnog kompleksa „Akva park“ u naselju Šekovići (Centar)

Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-493/26 od 16. februara 2026. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 14/26)

Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije

Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava broj 04/1-012-2-4752/26 od 12.11.2026. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/26)

Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju međuinstitucionalnog koordinacionog tijela za praćenje i ubrzanje aktivnosti na projektu izgradnje magistralnog gasovoda Šepak–Novi Grad

Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac za period 1.1–30.11.2026. godine, u iznosu od 15.900,00 KM

Razmatranje Prijedloga zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem radnika u ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale

Razmatranje Prijedloga zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem radnika u MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrana na Drini“ a.d. Višegrad

Razmatranje materijala koje Vlada Republike Srpske razmatra u funkciji Skupštine akcionara

Kadrovska pitanja

Razmatranje Informacije o potrebi obezbjeđivanja sredstava Akademiji Svetog Save u Čikagu – pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi (Eparhija novogračaničko-srednjezapadnoamerička), sa Prijedlogom zaključka

Tekuća pitanja Nakon završetka sjednice biće izdato saopštenje za javnost.

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