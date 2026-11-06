U Republici Srpskoj danas, 6. novembra počinje isplata oktobarskih penzija, saopšteno je iz Vlade.

Za isplatu penzija u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno je 188 miliona KM.

Penzije su u 2026. godini povećane za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a u avgustu je svim penzionerima isplaćena i jednokratna novčana pomoć.

Naredno redovno usklađivanje penzija slijedi u januaru 2027. godine, u skladu sa ekonomskim pokazateljima i rastom prosječne plate u Republici Srpskoj.