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Danas isplata oktobarskih penzija

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АТВ редакција
06.11.2026 07:27

Komentari:

1
Novac
Foto: CB BiH

U Republici Srpskoj danas, 6. novembra počinje isplata oktobarskih penzija, saopšteno je iz Vlade.

Za isplatu penzija u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno je 188 miliona KM.

Penzije su u 2026. godini povećane za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a u avgustu je svim penzionerima isplaćena i jednokratna novčana pomoć.

Naredno redovno usklađivanje penzija slijedi u januaru 2027. godine, u skladu sa ekonomskim pokazateljima i rastom prosječne plate u Republici Srpskoj.

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Tagovi :

Penzija

Isplata penzija

Penzioneri

Fond PIO

Vlada Republike Srpske

Povećanje penzija

Republika Srpska

Komentari (1)

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