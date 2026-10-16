Danas komemoracija i sahrana doktora Talića

Doktor Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" biće sahranjen danas u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Komemoracija će biti održana u 10.00 časova u Banskom dvoru.

Podsjetimo, profesor doktor Goran Talić iznenada je preminuo u 67. godini.

Talić je bio specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu. Zvanje primarijusa stekao je 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u "Rudi Čajavec" u Banjaluci.

U Zavodu "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.

Republika Srpska Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu veučilišta u Mostaru, čime je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih nauka, grana ortopedija.

Bio je autor i koautor brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti konzervativnog liječenja skolioze i drugih oblasti ortopedije.

Tokom profesionalne karijere dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman.

Povodom Dana grada Banjaluke 2018. godine dodijeljena mu je nagrada "Ključ grada" sa poveljom "Počasni građanin grada Banjaluke".

Bio je i dobitnik nagrade Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju zdravstvene zaštite.

Grad Banjaluka dodijelio mu je 2011. godine plaketu za najuspješnijeg menadžera u oblasti zdravstva.

Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ga je 2009. godine Ordenom Svetog Save.

Iste godine dobio je i Plaketu opštine Laktaši za izuzetno humana djela i doprinos razvoju zdravstvene zaštite.