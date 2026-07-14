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Danas posebna sjednica Narodne skupštine

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 07:03

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Сједница Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV / Branko Jović

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, s ciljem unapređenja bezbjednosti u ovoj oblasti.

Poslanici će razmatrati i izmjene zakona o prevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za prošlu godinu.

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Tagovi :

prevoz eksplozivnih materija

Narodna skupština Republike Srpske

sjednica

Banjaluka

Republika Srpska

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