Danas primopredaja dužnosti između Karana i Minića

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i Save Minića biće održana danas u Palati Republike u Banjaluci.
Primopredaja je u 12.30 časova, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike.
Medijima koji će pratiti svečani doček ispred Palate Republike biće obezbijeđeno mjesto iz pravca Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Svečanu primopredaju dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske pratite na ATV-u od 12.30 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
14 h4
Republika Srpska
15 h9
Republika Srpska
15 h2
Republika Srpska
15 h13
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu