Danas primopredaja dužnosti između Karana i Minića

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Foto: ATV

Svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i Save Minića biće održana danas u Palati Republike u Banjaluci.

Primopredaja je u 12.30 časova, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike. Medijima koji će pratiti svečani doček ispred Palate Republike biće obezbijeđeno mjesto iz pravca Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Svečanu primopredaju dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske pratite na ATV-u od 12.30 časova.

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