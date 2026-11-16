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Danas primopredaja dužnosti između Karana i Minića

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АТВ редакција
16.11.2026 07:01

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Palata
Foto: ATV

Svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i Save Minića biće održana danas u Palati Republike u Banjaluci.

Primopredaja je u 12.30 časova, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike.

Medijima koji će pratiti svečani doček ispred Palate Republike biće obezbijeđeno mjesto iz pravca Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Svečanu primopredaju dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske pratite na ATV-u od 12.30 časova.

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Palata Republike Srpske

primopredaja dužnosti

Savo Minić

Siniša Karan

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