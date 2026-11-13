Đokić osudio potez Lagumdžije: Uznemirujuće i neprihvatljivo

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić smatra da je krajnje neprihvatljiv i duboko uznemirujući potez ambasadora BiH u UN Zlatka Lagumdžije, koji je na Komitetu Generalne skupštine UN glasao protiv izmijenjenog nacrta rezolucije o suzbijanju veličanja nacizma i neonacizma.

"Narod na ovim prostorima nije o nacizmu učio iz knjiga. Osjetio ga je kroz stradanja, progone, logore i masovne zločine", istakao je Đokić.

Đokić je rekao da je zbog toga neshvatljivo da bilo ko danas ne pokaže jasnu i nedvosmislenu opredijeljenost za osudu ideologije koja je iza sebe ostavila milione žrtava i neizbrisive ožiljke u istoriji čovječanstva.

"Posebno zabrinjava činjenica da se ovakav stav pojavljuje u trenutku kada su širom Evrope i regiona sve prisutniji pokušaji relativizacije nacističkih zločina i veličanja ideologija poraženih u Drugom svjetskom ratu", naglasio je Đokić.

Đokić kaže da oko osude nacizma ne smije biti političkog kalkulisanja niti traženja izgovora, jer to nije pitanje Istoka ili Zapada, nego elementarne ljudske i civilizacijske odgovornosti, saopšteno je iz SP-a.

"Svako ko nije spreman da bez rezerve podrži borbu protiv veličanja nacizma šalje izuzetno lošu i opasnu poruku budućim generacijama", istakao je Đokić.

On je poručio da SP ostaje čvrsto opredijeljena za očuvanje antifašističkih vrijednosti i kulturu sjećanja na žrtve nacističke i fašističke ideologije, te će se uvijek suprotstaviti svakom pokušaju njihovog relativizovanja ili opravdavanja.

Generalna skupština UN usvojila je rezoluciju pod nazivom "Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose podsticanju savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije", koju je predložila Rusija.

Dokument je podržalo je 117 država, među kojima Srbija, dok su protiv glasale 53 zemlje, pored ostalih SAD, članice NATO-a i Ukrajine, kao i BiH, Hrvatska i Crna Gora.

(Srna)