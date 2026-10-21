Đokić: Slijedi analiza potrošnje struje za domaćinstva

Elektroprivreda Republike Srpske izvršiće u narednom periodu analizu potrošnje električne energije za domaćinstva u Srpskoj, najavio je danas ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Đokić je ukazao da je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović ranije rekao da bi cijena električne energije za domaćinstva mogla biti modelirana ako se pređe određena potrošnja zbog grijanja na struju.

On je izrazio uvjerenje da do povećanja cijene električne energije za privredu i stanovništvo u Republici Srpskoj neće doći do marta iduće godine, te ponovio da je i sada najniža cijena struje u regionu.

"Ako bi Republika Srpska imala istu cijenu električne energije kao Federacija BiH, prihodi Elektroprivrede bili bi veći za 120 miliona KM", rekao je Đokić.

On je naveo da bi prihodi Elektroprivrede Republike Srpske bili veći za 250 miliona KM, ako bi cijena električne energije bila ista kao u Srbiji, a veći za 500 miliona KM u slučaju da cijena bude kao u Hrvatskoj.

Đokić je istakao da su termoelektrane u Republici Srpskoj došle u veliku krizu jer imaju visoke troškove proizvodnje, a realno nisku cijenu električne energije, te da ne mogu više da opstanu na bazi te cijene.

"Interes Republike Srpske nije da ugasimo naše termoelektrane, već da one postoje i rade", naglasio je Đokić.

On je rekao da će Republika Srpska i dalje da izvozi električnu energiju u situaciji kada ima hidrološki povoljnu godinu, ali ne i u periodu sušne godine bez dotoka vode.

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"Kada rade u optimalnom režimu rada termoelektrane i hidroelektrane u Republici Srpskoj mogu da proizvedu oko 35 odsto više električne energije nego što je potrebno za domaćinstva i privredu", pojasnio je Đokić.

On je rekao da rukovodstvo Srpske radi na tome da se u potpunosti konsoliduje rad dvije termoelektrane, izrazivši nadu da će hidrološke prilike biti povoljnije.

Napomenuo je da je Elektroprivreda Republike Srpske uz podršku Vlade ušla u dva velika energetska projekta - Hidroelektrane "Dabar" instalisane snage 159 megavata i tri manje hidroelektrane "Bistrica" instalisane snage 36 megavata, koji su u završnoj fazi izgradnje.

Đokić je naveo da bi prva hidroelektrana "Bistrica" trebalo da bude završena u prvoj polovini iduće godine, dok bi hidroelektrana "Dabar" 2028. godine trebalo da bude na mreži sa ukupno oko 200 megavata instalisane snage.

"To će dugoročno imati veliki značaj za Elektroprivredu Republike Srpske", zaključio je Đokić.

(SRNA)