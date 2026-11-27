Boris Šljivić iz Stanara, poslanik Socijalističke partije na čijem čelu je Petar Đokić, na prvo mjesto liste za Vijeće naroda Republike Srpske stavio je Anija Balukčića (HDZ 1990), prema izvorima TOK TV iz CIK-a BiH, rođenog brata potpredsjednika Srpske Igora Balukčića (HDZ 1990).

Ni drugo mjesto nije pripalo Šljivićevoj stranačkoj koleginici Zdenki Gojković. Ispred nje predložio je i Zorana Paurevića, odbornika HDZ 1990 u Tesliću.

Šta povezuje prva dva imena na Šljivićevoj listi?

Na lokalnim izborima 2024. godine Ani Balukčić i Zoran Paurević kandidovali su se za odbornike u Tesliću na listi HDZ-a 1990. Nosilac te liste bio je upravo Igor Balukčić, tada potpredsjednik gradske Skupštine u Tesliću, a danas potpredsjednik Republike Srpske.

Gdje je u ovoj priči Milan Miličević (SDS)?

Igor Balukčić je kao odbornik HDZ-a 1990 bio dio skupštinske većine koja je u Tesliću podržavala gradonačelnika Miličevića iz SDS-a. Kada se u gradskoj skupštini odlučivalo o većini, Miličević je, dakle, mogao računati na podršku sadašnjeg potpredsjednika Srpske, ali i bratske odnose sa Đokićevim SP-om.

Đokić bi mogao koalicionom partneru na nivou Republike Srpske (SNSD-u) objasniti razloge koalicije sa SDS-om i šurovanje sa HDZ-om 1990.

Bliske odnose s Miličevićem imaju i Ani Balukčić i sam Šljivić. Ono što se na prijedlogu liste jasno vidi jeste Šljivićev izbor: kada je odlučivao kojim redom će predložiti kandidate, dvojici sa teslićke liste HDZ-a 1990 dao je prednost nad sopstvenom stranačkom koleginicom.

Blizak ovoj garnituri je još jedan član Đokićevih Socijalista: Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Stevanović je protivno interesima republičkog koalicionog partnera SNSD-a i njihovog kandidata Save Minića pružio svesrdnu podršku u glasovima upravo Igoru Balukčiću. Da li je i to dio dogovora Miličevića i Stevanovića, okupljenih oko Teslićke koalicije?

Stevanović se našao u fokusu javnosti u septembru 2026. godine, kada je Fond konkurs za subvencije za energetsku efikasnost u banjalučkoj regiji zatvorio već trećeg dana. Građani koji su se obratili redakciji "TOK" televizije doveli su u pitanje odluku Fonda da obustavi prijem prijava prije nego što je utvrđeno koliko je pristiglih zahtjeva bilo uredno.

Stevanović je zatvaranje konkursa obrazložio velikim interesovanjem građana i naveo da je u prva dva dana pristiglo više od hiljadu prijava.

Nejasno je zašto je Zdenka Gojković bila izbor Đokića, Stevanovića i Šljivića kada su u oktobru tražili glasove građana, a tek treći izbor kada je listu sastavljao poslanik njene partije i zašto je poslaniku Socijalističke partije bitnije uhljebljenje kadra HDZ-a 1990 od interesa sopstvene partije?