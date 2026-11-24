Predsjedništvo DNS-a jednoglasno je podržalo odluku predsjednika Republike Srpske Save Minića da za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske predloži Igora Dodika, ocjenjujući da je upravo on u ovom trenutku najbolji i najodgovorniji izbor za vođenje izvršne vlasti.

"DNS upućuje punu i nedvosmislenu podršku mandataru, uvjeren da će nova vlada pod njegovim vođstvom donijeti novu snagu, institucionalnu stabilnost i snažan ekonomski napredak na dobrobit svih građana", zaključeno je na današnjoj sjednici Predsjedništva u Banjaluci.

Tokom sjednice izvršena je detaljna analiza rezultata ostvarenih na proteklim Opštim izborima i ocijenjeno da je stranka pokazala stabilnost, da je ostvaren osnovni cilj da koalicija DNS-NPS bude drugi politički subjekat po snazi u vladajućoj koaliciji.

"Rezultati uvijek mogu i moraju biti bolji. U skladu sa tim, u narednom periodu uslijediće određene kadrovske i organizacione izmjene u stranačkoj infrastrukturi, uključujući konsolidaciju opštinskih odbora, te dodatno jačanje organizacija žena i mladih", saopšteno je iz DNS-a.

U okviru kadrovskog jačanja rukovodstva stranke, Predsjedništvo DNS-a donijelo je odluku o izboru novih potpredsjednika, te su na ove funkcije izabrani Boris Trninić i Dejan Lolić.

"Cilj ovih procesa jeste da DNS bude još efikasniji, operativniji i spremniji za predstojeće političke izazove i naredne lokalne izbore, nastavljajući da djeluje isključivo u interesu građana i Republike Srpske", poručili su iz DNS-a.