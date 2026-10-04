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Do 11 časova u BiH glasalo 11,94 odsto birača: Izlaznost manja u odnosu na prošle izbore

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04.10.2026 12:13

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У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења
Foto: ATV

Na opštim izborima u BiH do 11.00 časova glasalo je 406.847 ili 11,94 odsto birača, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH, Jovan Kalaba.

„Danas se u BiH održavaju opšti izbori, pojedina biračka mjesta nisu otvorena tačno u 7.00 sati. Prema informacijama od opštinskih i gradskih izbornih komisija manji broj biračkih mjesta nije otvoren jer je otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, a koji se rješava zamjenom skenera“, rekao je predsjednik Centralne izborne komisije BiH, Jovan Kalaba.

Do 11 časova u Bosni i Hercegovini na glasanje je izašlo 406.847 birača, odnosno 11, 94%, rekao je Kalaba.

„Radi poređenja u isto vrijeme 2022. godine na opštim izborima glasalo je 15% birača", rekao je Kalaba.

Među onima koji su glasali je 44,10% žena i 55,90% muškaraca, navodi Kalaba te dodaje i da je je do 11 časova glasalo i 5.757 birača, koji su po prvi put stekli pravo glasa sa navršenih 18 godina.

Takođe, Kalaba navodi i da verifikacija birača u prosjeku traje 35 sekudni od pretrage do štampanja potvrde.

„U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoje problemi sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača uglavnom sa novoizdatim ličnim kartama. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste, koje se daju biraču već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez ikakvih obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora“, rekao je Kalaba.

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