Auto-put od Rače do Bijeljine bio bi doveden u pitanje ako Srbija odustane od tog projekta, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je ponovo čestitao izbornim pobjednicima u Srbiji, te naglasio kako podržava vlast Srbije.

"Mi bi voljeli da ova vlast bude bolja", rekao je Dodik za Evronjuz.

Istakao je da je srpski narod u Republici Srpskoj uvijek želio bolju, snažniju, jaču Srbiju, te dodao kako je od velike važnosti što je napravila put do Rače i most preko Save.

"Srbija nam je pomogla, ali ni mi nismo izostali u nekoj vrsti pomoći", rekao je Dodik i dodao kako je Srpska dala sve viškove električne energije Srbije, koje je kasnije vratila ili platila.

Istakao je i da nema ozbiljnog političkog pokreta bez vođe.

On je naveo da su studenti u Banjaluci organizovali podršku studentima u Srbiji, a u Istočnom Sarajevu su imali određene zahtjeve od kolega iz Srbije koje oni nisu ispunili.

Dodik je istakao da srpski narod u Republici Srpskoj vrijeđa ako neko kaže da je genocidan.

"Ne dozvoljavam nikome da vrijeđa Republiku Srpsku po bilo kom osnovu. Mislim da ovdje ljudi više vole Srbiju nego što mnogi tamo misle", rekao je Dodik.

Što se tiče bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i saradnje sa njim, Dodik je naveo da su imali želju da se sačuvamo od javnog sukoba i da to cijeni, te je upitao da li je trebalo da ne bude te saradnje.

"Kroz mnoge projekte koje smo radili imali smo potrebu da sarađujemo", rekao je Dodik i ocijenio da je Vučić napravio mnogo dobrih stvari, prenosi Srna.