Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik rekao je da su boračke organizacije pohvalile rad resornog ministra Radana Ostojića i Vlade Republike Srpske koju je predvodio Savo Minić.

Dodik je rekao da nije korektno da unaprijed govori o sastavu nove Vlade, te naveo da se konsultacije završavaju u petak, 27. novembra, naveče i da će onda imati neke obrise nove vlade.

"Drago mi je da čujem da Ostojić ima podršku boraca", dodao je Dodik.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da su boračke kategorije iznijele probleme i zahtjeve te da očekuju da će to biti stavljeno u ekspoze i program rada nove vlade Republike Srpske.

Dodik je napomenuo da su konsultacije danas počele sa predstavnicima boračkih kategorija, koje su stvarale Republiku Srpsku, a završile sa studentima i omladinom koja će donositi savjete i odluke i zajednički se konsultovati o svim narednim koracima o novoj konstrukciji vlade Republike Srpske.

Navodeći da je sa predstavnicima penzionera Republike Srpske bilo riječi o njihovom položaju, Dodik je poručio da će se zalagati za obezbjeđivanje stabilnih penzija i plata i da se vidi koliko one mogu da se povećaju u narednom periodu.

On je rekao da je dogovoreno da se sa penzionerima organizuju sastanci u kontinuitetu, da se saslušaju sve njihove potrebe, te naveo da su oni izrazili zadovoljstvo ovogodišnjim vanrednim povećanjem penzija i redovnim usklađivanjem na godišnjem nivou.

Dodik je rekao da je akademska zajednica važna jer nosi veliku odgovornost i da treba da "produkuje novu pamet, znanje i ljude koji će nositi sve odluke budućnosti".

"Kada je u pitanju politika i strategija Republike Srpske, moramo da se oslonimo na stručnost, znanje i kapacitete svih tih ljudi koji će izlaziti iz univerziteta", rekao je mandatar.

On je naveo da je bilo riječi i o investicijama, ističući da je ulaganje u znanje investicija, a ne trošak, te da će Vlada u skladu sa finansijama podržati sve njihove zahtjeve, ideje i sugestije.

Na konsultacijama sa predstavnicima Unije studenata i Omladinskim savjetom Republike Srpske konstatovano je da je potrebno da se radi u koordinaciji na zajedničkim aktivnostima.

"Imamo najbolje moguće uslove u pogledu studiranja, stipendiju smo povećali sa 200 na 300 KM od ove godine, imamo besplatno studiranje. Vodimo računa o smještajnim kapacitetima i ishrani", naglasio je Dodik.

On je najavio da će sutra održati konsultacije sa Privrednom komorom i predstavnicima sindikata, prenosi Srna.