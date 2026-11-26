Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik istakao je danas da je potrebna dodatna koordinacija resornih ministarstava i lokalnih zajednica radi ravnomjernog razvoja svih dijelova Srpske.

"Razvijanje svake lokalne zajednice, bez obzira na to kolika je, znači i razvijanje Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon konsultacija za sastav nove Vlade.

On je naveo da je tokom razgovora bilo riječi o mogućim izmjenama zakona koje bi doprinijele poboljšanju stanja u lokalnim budžetima, kao i o nastavku započetih projekata i investicija.

Dodik je istakao da je Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu, te izrazio uvjerenje da će biti nastavljeni projekti koje su predložile lokalne zajednice.

"Nastojaćemo da poboljšamo lokalni ambijent, da porodice imaju više posla, da ostaju na svojim ognjištima, rade i budu zadovoljne", rekao je Dodik.

On je dodao da je razgovarano i o mogućnostima formiranja novih poslovnih zona koje bi lokalne zajednice ponudile potencijalnim investitorima, dok bi republičke vlasti obezbijedile potrebnu infrastrukturu, prenijela je "Srna".