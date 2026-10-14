Dodik: Energija i predanost doktora Talića bile su inspiracija za sve nas

Autor:ATV redakcija
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Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da je sarađujući sa doktorom Goranom Talićem shvatio šta znači biti rođeni pobjednik i čovjek sa jasnom vizijom.
"Njegova energija i predanost bile su inspiracija za sve nas. Nismo izgubili samo kolegu, već istinskog vizionara koji je svakim svojim djelom i svakog dana pokazivao kako naš zdravstveni sistem može i mora da bude još bolji", naglasio je Dodik.
Navodeći da je sa dubokom tugom i nevjericom primio vijest da je preminuo doktor Talić, Dodik je rekao da njegov odlazak ostavlja ogromnu prazninu.
"Iskreno saučešće porodici Talić. Počivaj u miru, dragi prijatelju", objavio je Dodik na "Iksu".
Sa dubokom tugom i nevjericom primio sam vijest da nas je napustio dr Goran Talić. Sarađujući sa njim shvatio sam šta znači biti rođeni pobjednik i čovjek sa jasnom vizijom. Njegova energija i predanost bile su inspiracija za sve nas.
Nismo izgubili samo kolegu, već istinskog 👇🏻 https://t.co/NyeJQ9wzJp— Igor Dodik (@dodik_igor) October 14, 2026
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