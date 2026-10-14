Dodik: Energija i predanost doktora Talića bile su inspiracija za sve nas

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je da je sarađujući sa doktorom Goranom Talićem shvatio šta znači biti rođeni pobjednik i čovjek sa jasnom vizijom.

"Njegova energija i predanost bile su inspiracija za sve nas. Nismo izgubili samo kolegu, već istinskog vizionara koji je svakim svojim djelom i svakog dana pokazivao kako naš zdravstveni sistem može i mora da bude još bolji", naglasio je Dodik.

Navodeći da je sa dubokom tugom i nevjericom primio vijest da je preminuo doktor Talić, Dodik je rekao da njegov odlazak ostavlja ogromnu prazninu.

"Iskreno saučešće porodici Talić. Počivaj u miru, dragi prijatelju", objavio je Dodik na "Iksu".