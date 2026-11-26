"Ovom rezolucijom ste svakom zločincu nad srpskim djetetom u Drugom svjetskom ratu ili u zločinačkim akcijama Bljesak i Oluja, dali aboliciju", istakao je Dodik.

Dodik je naveo i da se nastavlja s pokušajem da se događajima iz raspada Jugoslavije sakrije kriminalni, genocidni i anticivilizacijski pečat koji su dvadesetom vijeku dali glavni promoteri te politike, posebno kada se govori o Hrvatima ili njihovim mentorima, Nijemcima.

Evropski parlament je usvajanjem takozvane rezolucije o Vukovaru demonstrirao svu snagu cinizma i revizionizma istorije. Nastavlja s antisrpskom politikom i pokušajem da događajima iz raspada Jugoslavije sakrije kriminalni, genocidni i anticivilizacijski pečat koji su dvadesetom vijeku dali glavni promoteri te politike - a posebno kada se govori o Hrvatima ili njihovim mentorima, Nijemcima. Apsolutni je cinizam, bezobrazluk i uvreda da sebe nazivate institucijom koja baštini ideale slobode i pravde, a da niste donijeli rezoluciju o Jasenovcu ni o logorima za djecu u NDH. Ne govorite o prisilnom pokrštavanju ni o genocidu nad stotinama hiljada Srba - a onda donosite rezoluciju o jednoj epizodi rata da biste obrisali stotine hiljada srpskih izgnanika iz Krajine, Slavonije i Baranje. Još gore: ovom rezolucijom ste svakom zločincu nad srpskim djetetom u Drugom svjetskom ratu ili u zločinačkim akcijama Bljesak i Oluja, dali aboliciju. Pred čovječanstvom ste odavno pali na ispitu - još onda kada ste u antiruskoj histeriji počeli da izjednačavate sovjetsku vlast i nacistički užas. Toliko ste bezobzirni i bezobrazni da ne možete podnijeti da ste okrenuli glavu nad genocidom nad šest miliona Jevreja, nad milion Srba i nad mnogim drugim - pa sada pokušavate da epizodama iz jednog složenog rata pokrijete čitav dvadeseti vijek u kojem su mnogi bili prvi po uzimanju života, a Srbi među prvima koji su u ime slobode polagali svoj život. Više nećemo da ćutimo. I više nećemo ovakve rezolucije i tekstove pripisivati bezobrazluku. Riječ je o zločinačkoj namjeri i namjeri da dvadeseti vijek svedete na nekoliko njegovih posljednjih godina. A dvadeseti vijek je vijek stradanja srpskog naroda. Vijek u kojem ste baš vi uradili sve da nas više nema. Ovom rezolucijom to nastavljate i zato se na to nećemo osvrtati, kao da ne postoji. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 26, 2026

"Apsolutni je cinizam, bezobrazluk i uvreda da sebe nazivate institucijom koja baštini ideale slobode i pravde, a da niste donijeli rezoluciju o Jasenovcu ni o logorima za djecu u NDH", naglasio je Dodik.

Ukazao je da ne govori o prisilnom pokrštavanju ni o genocidu nad stotinama hiljada Srba, a da onda donose rezoluciju o jednoj epizodi rata da bi obrisali stotine hiljada srpskih izgnanika iz Krajine, Slavonije i Baranje.

Dodik je naglasio da su pred čovječanstvom odavno pali na ispitu, i to još onda kada su u antiruskoj histeriji počeli da izjednačavaju sovjetsku vlast i nacistički užas.

"Toliko ste bezobzirni i bezobrazni da ne možete podnijeti da ste okrenuli glavu nad genocidom nad šest miliona Jevreja, nad milion Srba i nad mnogim drugim, pa sada pokušavate da epizodama iz jednog složenog rata pokrijete čitav 20. vijek u kojem su mnogi bili prvi po uzimanju života, a Srbi među prvima koji su u ime slobode polagali svoj život", naveo je Dodik na Iksu.

Istakao je da Srbi više neće da ćute i da više neće ovakve rezolucije i tekstove pripisivati bezobrazluku.

"Riječ je o zločinačkoj namjeri i namjeri da 20. vijek svedete na nekoliko njegovih posljednjih godina. A 20. vijek je vijek stradanja srpskog naroda. Vijek u kojem ste baš vi uradili sve da nas više nema. Ovom rezolucijom to nastavljate i zato se na to nećemo osvrtati, kao da ne postoji", zaključio je Dodik