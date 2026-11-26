Laktaši su dokaz uspješne sredine, imaju takvu lokalnu politiku i važne aktiviste koji vode računa o ljudima, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na proslavi izborne pobjede u ovoj lokalnoj zajednici.

"Laktaši su u pogledu našeg partijskog rada u vrhu lokalnih zajednica koje predstavljaju uzor kako se radi", istakao je Dodik u izjavi novinarima.

On je napomenuo da pobjednička atmosfera godinama prati SNSD u Laktašima.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Laktaši Miroslav Bojić rekao je da imaju šta da slave jer su ostvarili jednu od najvećih pobjeda od osnivanja stranke.

"Kada je u pitanju kandidat za predsjednika Republike Srpske pobjeda je bila preko 6.000 glasova, za srpskog člana Predsjedništva BiH oko 8.500, a prvi put smo dobili i tri direktna mandata za Narodnu skupštinu", istakao je Bojić.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u izbornoj kampanji.

Istakao je da je ova godina, kada je riječ o Laktašima, bila investiciono jedna od najvećih, da je Vlada značajno pomogla, ali i da je lokalni budžet bio rekordan iznosio je 70 miliona KM.

"Uradili smo jako puno posla i nastavlja se razvoj", naglasio je Bojić i dodao da je cilj da se što više proširi kanalizaciona mreža.

Proslavi u Laktašima prisustvuje organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, poslanici SNSD-a u Narodnoj skupštini, predstavnici Srpske na nivou BiH, prenosi Srna.