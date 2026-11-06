Dodik: Majami Bič, a osjećaj kao da sam kod kuće

Autor:ATV redakcija
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Majami Bič, a osjećaj kao da sam kod kuće! U Rakija baru sa našim ljudima koji žive i rade u Americi, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
"Daleko od zavičaja, ali srce, pjesma i rakija su ostali naši", napisao je Dodik na Iksu.
Majami Bič, a osjećaj kao da sam kod kuće!
U Rakija baru sa našim ljudima koji žive i rade u Americi. Daleko od zavičaja, ali srce, pjesma i rakija su ostali naši. https://t.co/8aY94lGLX0— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 6, 2026
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