Logo

Dodik: Majami Bič, a osjećaj kao da sam kod kuće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 18:17

Komentari:

4
Dodik: Majami Bič, a osjećaj kao da sam kod kuće
Foto: X / Milorad Dodik

Majami Bič, a osjećaj kao da sam kod kuće! U Rakija baru sa našim ljudima koji žive i rade u Americi, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Daleko od zavičaja, ali srce, pjesma i rakija su ostali naši", napisao je Dodik na Iksu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Amerika

Dodik u Americi

Majami Bič

Komentari (4)

Više iz rubrike

premijer Republike Srpske

Republika Srpska

Minić: RiTE Ugljevik se vraća u sistem do kraja sutrašnjeg dana

5 h

5
Staša Košarac

Republika Srpska

Košarac: Dodik vodi kontinuiranu politiku međunarodnog pozicioniranja Srpske

6 h

3
Alen Šeranić

Republika Srpska

Alen Šeranić predao ostavku

7 h

0
Zoran Stevanović

Republika Srpska

Zoran Stevanović prihvata mandat narodnog poslanika

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima