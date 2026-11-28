Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik najavljuje promjene zakonskih okvira unutar organizacija ministarstava koje bi se mogle naći pred poslanicima na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

"Želim da vas obavijestim da slušajući ove konsultacije svih ovih dana, došli smo na zaključak koji ćemo uputiti NSRS-u, da promijenimo zakonske okvire unutar organizacija ministarstava. Da se neke ingerencije prenesu na neka druga ministarstva", rekao je Dodik.

Sadašnje Ministarstvo uprave i lokalne samouprave postalo bi Ministarstvo javne uprave, lokalne samouprave i digitalne transformacije. Uz rad uprave lokale zajednice ovaj resor bi preuzeo odgovornost za razvoj elektronskih usluga u administraciji.

Republika Srpska Dodik najavio bezbjednosne provjere ministara, direktora, ali i njihovih saradnika

Ministarstvo privredne i preduzetništva, postalo bi Ministarstvo privrede, rada i preduzetništva. U njega bi prenijeli poslove zapošljavanja iz sadašnjeg Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i novi resor bi preuzeo i nadležnosti Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje.

Predlažemo da sadašnje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite se reorganizuje da ostane samo Ministarstvo zdravlja, a da socijalna zaštita pređe u resor invalidske zaštite, pa bi se to ubuduće zvalo Ministarstvo boračko-invalidske i socijalne zaštite.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, postalo bi Ministarstvo prostornog uređenja i građevinarstva. Zaštitu životne sredine bi prebacili u sadašnje Ministarstvo trgovine i turizma, tako da bi potpuni naziv bio Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite životne sredine.

"Na ovim izmjenama radimo danima i one će se naći na dnevnom redu sljedeće sjednice NSRS", rekao je Dodik.