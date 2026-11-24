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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik nastavio je konsultacije sastankom sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske.

Konsultacijama prisustvuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Dodik je prethodno održao konsultacije sa predstavnicima Udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Dodik je održao konsultacije i sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu. Republika Srpska Igor Dodik počeo konsultacije o sastavu nove Vlade Srpske U toku je sastanak sa predstavnicima Unije studenata i Omladinskog savjeta Republike Srpske. Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske @dodik_igor nastavio je konsultacije sastankom sa predstavnicima Univerziteta u Banjaluci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Univerziteti imaju ključnu ulogu u obrazovanju budućih generacija stručnjaka, naučnika i intelektualaca, čije znanje i sposobnosti oblikuju budućnost društva u cjelini. Ulaganje u visoko obrazovanje, nauku i razvoj akademske zajednice predstavlja ulaganje u dugoročni napredak Republike Srpske. — SNSD (@SNSDDodik) November 24, 2026

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