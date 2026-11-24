Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik nastavio je konsultacije sastankom sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske.
Konsultacijama prisustvuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
Dodik je prethodno održao konsultacije sa predstavnicima Udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Dodik je održao konsultacije i sa predstavnicima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.
Republika Srpska
Igor Dodik počeo konsultacije o sastavu nove Vlade Srpske
U toku je sastanak sa predstavnicima Unije studenata i Omladinskog savjeta Republike Srpske.
Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske @dodik_igor nastavio je konsultacije sastankom sa predstavnicima Univerziteta u Banjaluci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Univerziteti imaju ključnu ulogu u obrazovanju budućih generacija stručnjaka, naučnika i intelektualaca, čije znanje i sposobnosti oblikuju budućnost društva u cjelini. Ulaganje u visoko obrazovanje, nauku i razvoj akademske zajednice predstavlja ulaganje u dugoročni napredak Republike Srpske.— SNSD (@SNSDDodik) November 24, 2026
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