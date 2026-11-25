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Foto: ATV/BRANKO JOVIĆ

Mandatar Igor Dodik nastavlja konsultacije za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Prvi sastanak održava sa predstavnicima Saveza sindikata Srpske, Konfederacije sindikata Srpske i Sindikata uprave. U 12 časova predviđen je sastanak sa predstavnicima Privredne komore. U 13 časova sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Srpske; U 14 časova sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske. Po završetku sastanaka Dodik će održati konferenciju za novinare.

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