Autor:ATV redakcija
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Mandatar Igor Dodik nastavlja konsultacije za sastav nove Vlade Republike Srpske.
Prvi sastanak održava sa predstavnicima Saveza sindikata Srpske, Konfederacije sindikata Srpske i Sindikata uprave.
U 12 časova predviđen je sastanak sa predstavnicima Privredne komore.
U 13 časova sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Srpske;
U 14 časova sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske.
Po završetku sastanaka Dodik će održati konferenciju za novinare.
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