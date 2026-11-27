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Foto: ATV/BRANKO JOVIĆ

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik i danas nastavlja konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka.

Razgovaraće sa predstavnicima SPS-a, SP-a, DEMOS-a, NDP-a, NPS-a, DNS-a, Ujedinjene Srpske, Republičke stranke Srpske i SNSD-a. BiH Cvijanović i članovi Predsjedništva BiH u Ohridu na samitu Brdo–Brioni Podsjećamo, na jučerašnje konsultacije bili su pozvani i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj, ali se nisu odazvali. Dodik je takav postupak opozicije ocijenio kao neodgovoran.

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