Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik nastaviće danas konsultacije sastancima sa predstavnicima sindikata, Privredne komore, poslodavaca i preduzetnika.
Dodik će se u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske, Konfederacije sindikata Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.
U 12.00 časova Dodik će razgovarati sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske.
Konsultacije će biti nastavljene u 13.00 časova, kada će se Dodik sastati sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske.
Uslijediće razgovor mandatara sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske, koji je najavljen u 14.00 časova.
Republika Srpska
Mandatar obavio prve konsultacije
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