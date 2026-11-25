Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik nastaviće danas konsultacije sastancima sa predstavnicima sindikata, Privredne komore, poslodavaca i preduzetnika.

Dodik će se u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske, Konfederacije sindikata Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

U 12.00 časova Dodik će razgovarati sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske.

Konsultacije će biti nastavljene u 13.00 časova, kada će se Dodik sastati sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske.

Uslijediće razgovor mandatara sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske, koji je najavljen u 14.00 časova.