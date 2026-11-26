Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik poručio je da su predstavnici opozicije, neodazivanjem na konsultacije, pokazali neodgovornost prvenstveno prema građanima koji su ih birali.

"Bio sam spreman da čujem konstruktivne kritike i da razgovaramo o tome šta treba da popravimo i u kojem smjeru da d‌jelujemo, iz njihovog ugla. Međutim, to nisam čuo. Zbog toga mogu odmah da kažem da će u budućnosti svaka vrsta kritike s njihove strane biti neutemeljena, jer su već na početku pokazali neodgovornost", rekao je Dodik.

Dodik ističe da je nedolazak na konsultacije još jednom pokazao neodgovornost i neozbiljnost opozicije, jer su propustili priliku da iznesu svoje stavove i prijedloge.

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On je zaključio da svi izabrani na izborima imaju odgovornost i prema onim koji su ih birali, ali i svim građanima Republike Srpske.