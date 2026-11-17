Vijest o padu aviona i pogibiji pilota Vojske Srbije Gorana Bulajića primio sam s velikom tugom, navodi lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Pilot koji svoj život posveti vojsci, nebu i odbrani svoje zemlje prihvata odgovornost i rizik koji zaslužuju moje najdublje poštovanje i vječnu zahvalnost", naveo je Dodik na Iksu

Vijest o padu aviona i pogibiji pilota Vojske Srbije Gorana Bulajića primio sam s velikom tugom. Pilot koji svoj život posveti vojsci, nebu i odbrani svoje zemlje prihvata odgovornost i rizik koji zaslužuju moje najdublje poštovanje i vječnu zahvalnost. Porodici stradalog pilota, njegovim saborcima, Vojsci Srbije i cijelom narodu upućujem najiskrenije saučešće. Vječna mu slava i hvala. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2026

Porodici stradalog pilota, njegovim saborcima, Vojsci Srbije i cijelom narodu, Dodik je uputio najiskrenije saučešće, te poručio:

"Vječna mu slava i hvala".