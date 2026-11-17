Autor:ATV redakcija
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Vijest o padu aviona i pogibiji pilota Vojske Srbije Gorana Bulajića primio sam s velikom tugom, navodi lider SNSD-a, Milorad Dodik.
"Pilot koji svoj život posveti vojsci, nebu i odbrani svoje zemlje prihvata odgovornost i rizik koji zaslužuju moje najdublje poštovanje i vječnu zahvalnost", naveo je Dodik na Iksu
Vijest o padu aviona i pogibiji pilota Vojske Srbije Gorana Bulajića primio sam s velikom tugom.
Pilot koji svoj život posveti vojsci, nebu i odbrani svoje zemlje prihvata odgovornost i rizik koji zaslužuju moje najdublje poštovanje i vječnu zahvalnost.
Porodici stradalog pilota, njegovim saborcima, Vojsci Srbije i cijelom narodu upućujem najiskrenije saučešće.
Vječna mu slava i hvala.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2026
Porodici stradalog pilota, njegovim saborcima, Vojsci Srbije i cijelom narodu, Dodik je uputio najiskrenije saučešće, te poručio:
"Vječna mu slava i hvala".
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