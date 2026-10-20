Dodik: Poštujem Bošnjake, ali oni ne razumiju vrijeme koje je došlo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da poštuje Bošnjake, ali da oni ne razumiju vrijeme koje je došlo u kojem se na globalnom planu snažno polarizuje borba protiv globalista i borba civilizacija - hrišćanske koja je snažno napadnuta od islamske.

Dodik je, govoreći o 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, poručio da se zanemaruje činjenica da su Srbi krenuli u oružanu odbranu svoje slobode, ali nisu otišli u autoritarno društvo i vojnu huntu koja bi branila tu slobodu.

"Sve vrijeme je očuvana NSRS kao epicentar odlučivanja o svim važnim pitanjima u vrijeme oružanog dijela postojanja Srpske, što je dalo demokratski legitimitet ideji Republike Srpske i onemogućavalo njene neprijatelje da imaju snažnu uporište u borbi protiv vojnog ili nekog drugog uređenja. Mi smo ostali do kraja demokratsko uređenje".

On poručuje da je funkcionisanje Skupštine u vrijeme otadžbinskog rata bilo impresivna stvar i da ona nije imala samo formalni uticaj, nego je bila i mobilizirajuća institucija.

Dodik poručuje da Republika Srpska kada je formirala Narodnu skupštinu od nje nije odustala i nije dopustila da se ode u vojnu ili drugu strukturu koja bi upravljala Republikom Srpskom.

"Narodnu skupštinu u svijetu prepoznaju po tome što je to izraz demokratske volje naroda. Tu su donošene najteže odluke, ne samo u ratno vrijeme nego i u vrijeme snažnog pritiska međunarodnog faktora", rekao je Dodik.

On poručuje da je obilježavanje 35 godina ozbiljan jubilej i podsjeća da Republika Srpska nadživljuje mnoge tvorevine poput prve i druge Jugoslavije, što govori o tome da je Srpska upućena na trajno postojanje.

"Mi smo demokratsko društvo, funkcionišemo po sistemu vladavine prava. IMa mnogo onih koji su pokušali da nas ospore. Malo su nas oskrnavili, ali nas nisu slomili, mada su to htjeli. Poručujem im da ulazinom u novi period još snažniji i odlučniji da branimo naše dostignuće koje se zove Republika Srpska", rekao je Dodik.

On poručuje da bošnjačko svojatanje BiH ne vodi ničemu, nego samo raspadu. U Srpskoj nema separatističkih i terorističkih pokreta, a u nekom drugom dijelu BiH ga ima, ističe Dodik.

"Oni samo koriste medijski spin u Sarajevu da bi neku krivicu prebacivali na nas. Nema separacije, mi se odnosimo prema Dejtonskom sporazumu. BiH je za nas bila neželjena i onda, mi smo i formirali Republiku Srpsku, odnosno NSRS 24. oktobra 1991. godine i Republiku Srpsku 9. januara 1992. godine prije rata, da bi Srpska bila nezavisna država. Republika Srpska je u Dejtonu žrtvovala taj svoj veliki cilj i prihvatila Dejtonski sporazum. Ono što mi ne prihvatamo je skrnavljenje Dejtonskog sporazuma. Želimo da provedemo Dejtonski sporazum ali ne kako muslimani tumače. Svi smo pismeni. Ako treba da sjedimo i od riječi do riječi čitamo Dejtonski sporazum, čitaćemo. Ali, da prihvatimo njihove lažne narative kako je završeno.. Dejton je Srpskoj dao pravo da ima vojsku, oteli su nam vojsku u dramatičnim pritiscima na srpsko rukovodstvo koji su prevazilazili bilo kakvo normalno ponašanje od strane tadašnje američke i evropske strukture. Ponašali su se neprijateljski prema Srpskoj. Kroz evropske integracje i projekte koje su provodili ovdje, nisu skrivali da su to anti-srpski projekti", kaže Dodik.

On poručuje da EU mora ponuditi vidljivost Republike Srpske na evropskom putu, a da put koji su do sada gurali mogu da arhiviraju i briselskim kancelarijama.

"Imamo prava i obaveze, nećemo od toga odustati. Sve drugo što ste pokušali da nam nametnete, vjerovali smo da će doći vrijeme da se sve to stavi ad akta. Sada tražimo da se sve stavi ad akta. Vidimo da je bjesnilo u Sarajevu, tako mi govore ne pratim. To je njihov problem, ja nisam ljekar za njihove bolesti. Mi se borimo za nacionalna i narodna prava, obavezuje nas volja naroda. Dobili smo izbore na politikama koje smo govorili jasno narodu. Nismo rekli da ćemo ugrožavati mir, naša politika je mir i stabilnost", rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a poručuje da oni koji ne mogu da izdrže polemike sa srpskom stranom, to je njihov problem.

"Obično takva razmažena dječurlija, politički gledano, nikad ne prođu dobro u životu. Oni su razmaženi od međunarodne zajednice, nemaju svoje stavove, posvađani su. Jedino ih okuplja mržnja prema Srbima. Meni to ne smeta, ali ne dozvoljavam niti želim da mrzim bilo koga. Poštujem bošnjački narod, ali oni ništa ne razumiju o vremenu koje je došlo. Ovo je vrijeme u kome se na globalnom nivou snažno polarizuje borba protiv globalista i borba civilizacija. Hrišćanske koja je snažno napadnuta od islamske i Evropa koja je devastirana od strane islamskog prisustva, koje je prilikom ulaska u EU imalo socijalni karakter, a sada ima vjerskom okupljanje koje devastira čitavu Evropu. Evropske elite to ne razumiju, mi smo razumjeli prije 35 godina".

Dodik kaže da su Srbi bili satanizovani tada zbog toga, a danas slušamo iste narative zbog kojih su Srbi bili satanizovani.

"Nije nam problem da poštujemo njihovu vjeru, džamiju. Da poštujemo muslimane u Republici Srpskoj onoliko koliko oni poštuju Republiku Srpsku i da ih ne poštujemo onoliko koliko oni ne poštuju nas. To je fer odnos. Za nas BiH nije ono što je za njih. Važno je, pozivam sve ljude srpskog porijekla u Americi da razumiju da je Tramp otvorio borbu protiv globalista i da treba na ovim izborima podrže politiku koja ide za tim da etablira borbu za vraćanje suvereniteta i identiteta narodima, a ne da to bude iluzorna grupacija liberala i globalista koji su podređeni jednom sloju neidentifikovanih struktura koje nameću zlo čovječanstvu", rekao je Dodik.

On poručuje da ova borba nije laka i zato su vidjeli u Donaldu Trampu čovjeka koji ne odustaje od toga. Zato svi koji drže do tog identiteta, treba jasno da prepoznaju te politike Donalda Trampa i da ih podrže.

"Potreban nam je glas naših ljudi za naše saveznike" rekao je Dodik.