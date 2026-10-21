Dodik pružio podršku Netanjahuu: "Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod"

Autor:ATV redakcija
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Uoči parlamentarnih izbora u Izraelu, prijatelju Benjaminu Netanjahuu, iskrene želje za uspjeh uputio je predsjednik Milorad Dodik.
Dodik je istakao da srpski i jevrejski narod povezuje istorija, koja nas je naučila da sloboda, sigurnost i pravo na vlastiti identitet nikada nisu samorazumljivi.
"Za njih se svaki dan moramo uporno i tvrdoglavo boriti. Iz te istorije proizlazi međusobno razumijevanje koje nadilazi prolazne političke interese i međunarodne okolnosti. U vremenu velikih geopolitičkih izazova, posebnu vrijednost imaju prijateljstva koja ne počivaju na trenutnim interesima, nego na dubokom međusobnom razumijevanju, poštovanju i povjerenju. Na tim temeljima počivaju i odnosi Republike Srpske i Izraela", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ističe da Benjamin Netanjahu već decenijama zauzima centralno mjesto u političkom životu Izraela.
"Njegovo dugogodišnje političko djelovanje obilježeno je nastojanjima da očuvanje identiteta jevrejskog naroda, bezbjednost građana i opstanak Države Izrael ostanu osnovni državni prioriteti. Njegovi mandati obuhvataju privredni rast i reforme, razvoj međunarodnih partnerstava i diplomatske inicijative poput Abrahamskih sporazuma. Istovremeno je Izrael učvrstio položaj jednog od svjetskih predvodnika u tehnologiji i inovacijama", navodi Dodik.
Uoči parlamentarnih izbora u Izraelu, prijatelju Benjaminu Netanjahuu @netanyahu upućujem iskrene želje za uspjeh.
Srpski i jevrejski narod povezuje istorija, koja nas je naučila da sloboda, sigurnost i pravo na vlastiti identitet nikada nisu samorazumljivi. Za njih se svaki dan moramo uporno i tvrdoglavo boriti. Iz te istorije proizlazi međusobno razumijevanje koje nadilazi prolazne političke interese i međunarodne okolnosti.
U vremenu velikih geopolitičkih izazova, posebnu vrijednost imaju prijateljstva koja ne počivaju na trenutnim interesima, nego na dubokom međusobnom razumijevanju, poštovanju i povjerenju. Na tim temeljima počivaju i odnosi Republike Srpske i Izraela.
Benjamin Netanjahu već decenijama zauzima centralno mjesto u političkom životu Izraela. Njegovo dugogodišnje političko djelovanje obilježeno je nastojanjima da očuvanje identiteta jevrejskog naroda, bezbjednost građana i opstanak Države Izrael ostanu osnovni državni prioriteti.
Njegovi mandati obuhvataju privredni rast i reforme, razvoj međunarodnih partnerstava i diplomatske inicijative poput Abrahamskih sporazuma. Istovremeno je Izrael učvrstio položaj jednog od svjetskih predvodnika u tehnologiji i inovacijama.
U Republici Srpskoj pratimo ta postignuća i prepoznajemo važnost Netanjahuovog dugogodišnjeg političkog djelovanja.
Moji susreti i razgovori s njim dodatno su učvrstili međusobno poštovanje i povjerenje te našu opredijeljenost za nastavak prijateljskih odnosa.
Izraelskom narodu želim mir, sigurnost i stabilnu budućnost.
Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod!— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 21, 2026
Dodik dodaje da se ta postignuća prate u Republici Srpskoj, te da se prepoznaje važnost Netanjahuovog dugogodišnjeg političkog djelovanja.
"Moji susreti i razgovori s njim dodatno su učvrstili međusobno poštovanje i povjerenje te našu opredijeljenost za nastavak prijateljskih odnosa. Izraelskom narodu želim mir, sigurnost i stabilnu budućnost. Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod", istakao je Dodik.
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