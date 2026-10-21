Dodik pružio podršku Netanjahuu: "Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod"

Dodik je istakao da srpski i jevrejski narod povezuje istorija, koja nas je naučila da sloboda, sigurnost i pravo na vlastiti identitet nikada nisu samorazumljivi.

"Za njih se svaki dan moramo uporno i tvrdoglavo boriti. Iz te istorije proizlazi međusobno razumijevanje koje nadilazi prolazne političke interese i međunarodne okolnosti. U vremenu velikih geopolitičkih izazova, posebnu vrijednost imaju prijateljstva koja ne počivaju na trenutnim interesima, nego na dubokom međusobnom razumijevanju, poštovanju i povjerenju. Na tim temeljima počivaju i odnosi Republike Srpske i Izraela", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ističe da Benjamin Netanjahu već decenijama zauzima centralno mjesto u političkom životu Izraela.

"Njegovo dugogodišnje političko djelovanje obilježeno je nastojanjima da očuvanje identiteta jevrejskog naroda, bezbjednost građana i opstanak Države Izrael ostanu osnovni državni prioriteti. Njegovi mandati obuhvataju privredni rast i reforme, razvoj međunarodnih partnerstava i diplomatske inicijative poput Abrahamskih sporazuma. Istovremeno je Izrael učvrstio položaj jednog od svjetskih predvodnika u tehnologiji i inovacijama", navodi Dodik.

Uoči parlamentarnih izbora u Izraelu, prijatelju Benjaminu Netanjahuu @netanyahu upućujem iskrene želje za uspjeh. Srpski i jevrejski narod povezuje istorija, koja nas je naučila da sloboda, sigurnost i pravo na vlastiti identitet nikada nisu samorazumljivi. Za njih se svaki dan moramo uporno i tvrdoglavo boriti. Iz te istorije proizlazi međusobno razumijevanje koje nadilazi prolazne političke interese i međunarodne okolnosti. U vremenu velikih geopolitičkih izazova, posebnu vrijednost imaju prijateljstva koja ne počivaju na trenutnim interesima, nego na dubokom međusobnom razumijevanju, poštovanju i povjerenju. Na tim temeljima počivaju i odnosi Republike Srpske i Izraela. Benjamin Netanjahu već decenijama zauzima centralno mjesto u političkom životu Izraela. Njegovo dugogodišnje političko djelovanje obilježeno je nastojanjima da očuvanje identiteta jevrejskog naroda, bezbjednost građana i opstanak Države Izrael ostanu osnovni državni prioriteti. Njegovi mandati obuhvataju privredni rast i reforme, razvoj međunarodnih partnerstava i diplomatske inicijative poput Abrahamskih sporazuma. Istovremeno je Izrael učvrstio položaj jednog od svjetskih predvodnika u tehnologiji i inovacijama. U Republici Srpskoj pratimo ta postignuća i prepoznajemo važnost Netanjahuovog dugogodišnjeg političkog djelovanja. Moji susreti i razgovori s njim dodatno su učvrstili međusobno poštovanje i povjerenje te našu opredijeljenost za nastavak prijateljskih odnosa. Izraelskom narodu želim mir, sigurnost i stabilnu budućnost. Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod! — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 21, 2026

Dodik dodaje da se ta postignuća prate u Republici Srpskoj, te da se prepoznaje važnost Netanjahuovog dugogodišnjeg političkog djelovanja.

"Moji susreti i razgovori s njim dodatno su učvrstili međusobno poštovanje i povjerenje te našu opredijeljenost za nastavak prijateljskih odnosa. Izraelskom narodu želim mir, sigurnost i stabilnu budućnost. Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod", istakao je Dodik.