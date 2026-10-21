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Dodik pružio podršku Netanjahuu: "Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod"

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21.10.2026 15:15

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Додик пружио подршку Нетанјахуу: "Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ"

Uoči parlamentarnih izbora u Izraelu, prijatelju Benjaminu Netanjahuu, iskrene želje za uspjeh uputio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je istakao da srpski i jevrejski narod povezuje istorija, koja nas je naučila da sloboda, sigurnost i pravo na vlastiti identitet nikada nisu samorazumljivi.

"Za njih se svaki dan moramo uporno i tvrdoglavo boriti. Iz te istorije proizlazi međusobno razumijevanje koje nadilazi prolazne političke interese i međunarodne okolnosti. U vremenu velikih geopolitičkih izazova, posebnu vrijednost imaju prijateljstva koja ne počivaju na trenutnim interesima, nego na dubokom međusobnom razumijevanju, poštovanju i povjerenju. Na tim temeljima počivaju i odnosi Republike Srpske i Izraela", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ističe da Benjamin Netanjahu već decenijama zauzima centralno mjesto u političkom životu Izraela.

"Njegovo dugogodišnje političko djelovanje obilježeno je nastojanjima da očuvanje identiteta jevrejskog naroda, bezbjednost građana i opstanak Države Izrael ostanu osnovni državni prioriteti. Njegovi mandati obuhvataju privredni rast i reforme, razvoj međunarodnih partnerstava i diplomatske inicijative poput Abrahamskih sporazuma. Istovremeno je Izrael učvrstio položaj jednog od svjetskih predvodnika u tehnologiji i inovacijama", navodi Dodik.

Dodik dodaje da se ta postignuća prate u Republici Srpskoj, te da se prepoznaje važnost Netanjahuovog dugogodišnjeg političkog djelovanja.

"Moji susreti i razgovori s njim dodatno su učvrstili međusobno poštovanje i povjerenje te našu opredijeljenost za nastavak prijateljskih odnosa. Izraelskom narodu želim mir, sigurnost i stabilnu budućnost. Prijatelju, stojim čvrsto uz tebe i tvoj narod", istakao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Benjamin Netanjahu

Izrael

Republika Srpska

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