Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovara sa predstavnicima Socijalističke partije (SP), DEMOS-a i NDP-a u okviru konsultacija o sastavu nove Vlade.
Delegacije predvode predsjednici stranaka Petar Đokić, Nedeljko Čubrilović i Bojan Šapurić.
Dodik je prethodno razgovarao sa predstavnicima Socijalističke partije Srpske (SPS).
U 12 časova zakazan je sastanak sa predstavnicima NPS-a i DNS-a.
Sa predstavnicima Ujedinjene Srpske sastanak je zakazan u 13 časova, a u 14 časova sa predstavnicima Republičke stranke Srpske.
Sastanak sa predstavnicima SNSD-a koji je takođe bio planiran za danas je odgođen, a novom terminu konsultacija, mediji će biti blagovremeno obaviješteni.
Republika Srpska
Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima SPS-a
Podsjećamo, na jučerašnje konsultacije bili su pozvani i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj, ali se nisu odazvali.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h7
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu