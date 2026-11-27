Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovara sa predstavnicima Socijalističke partije (SP), DEMOS-a i NDP-a u okviru konsultacija o sastavu nove Vlade.

Delegacije predvode predsjednici stranaka Petar Đokić, Nedeljko Čubrilović i Bojan Šapurić.

Dodik je prethodno razgovarao sa predstavnicima Socijalističke partije Srpske (SPS).

U 12 časova zakazan je sastanak sa predstavnicima NPS-a i DNS-a.

Sa predstavnicima Ujedinjene Srpske sastanak je zakazan u 13 časova, a u 14 časova sa predstavnicima Republičke stranke Srpske.

Sastanak sa predstavnicima SNSD-a koji je takođe bio planiran za danas je odgođen, a novom terminu konsultacija, mediji će biti blagovremeno obaviješteni.

Republika Srpska Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima SPS-a

Podsjećamo, na jučerašnje konsultacije bili su pozvani i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj, ali se nisu odazvali.