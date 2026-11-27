Nova vlada Republike Srpske biće izabrana početkom decembra, najavio je lider SNSD-a Milorad Dodik, a direktorima javnih preduzeća poručio da će rezultati biti mjerilo ostanka na funkciji. Briselu zamjera urušavanje izvornog Dejtona, sa Vašingtonom želi ekonomske projekte, a od sankcija Rusiji, kaže, neće biti ništa.

U intervjuu za Juronjuz Srbija, ukazao je na značaj očuvanja saradnje sa Srbijom i nastavka zajedničkih infrastrukturnih projekata.

Narodna skupština je konstituisana, a uskoro će i nova Vlada Srpske, najavljuje Dodik. Ističe da je vlast brzo formirana i da imaju dvotrećinsku većinu u parlamentu. Na čelu Vlade vidi Igora Dodika zbog najviše osvojenih glasova i rezultata rada u stranci. Takav izbor, kaže, podržava i dio opozicije.

- SNSD je partija koja je dobila najveći broj glasova. Mi u koaliciji imamo dvije trećine, a danas već znam da će najmanje tri glasa iz opozicije glasati za tu vladu. Koju Igor predloži i sastavi, što je dodatna vrijednost jer to se nikome nije desilo, ni ovdje, ni u Srbiji ni u Federaciji, ni u Crnoj Gori - rekao je Dodik.

Saradnja Srpske i Srbije ne smije biti talac političkih promjena u Beogradu, navodi Dodik. Podsjeća na zajedničke infrastrukturne projekte - od mosta preko Save do auto-puta prema Bijeljini, ali i pomoć Srpske Srbiji u električnoj energiji. Od nove vlasti očekuje da ne odmaže Srpskoj i da se ogradi od retorike pojedinaca, kojom se Srbima s ove strane Drine pripisuje kolektivna krivica za genocid.

- Ne dozvoljavam da bilo ko vrijeđa Republiku Srpsku po bilo kom osnovi. Ona je za nas gigant ona je za nas ono što mi želimo, a Srbija je nešto što mi želimo uspjeh i od Srbije želimo da imamo razumijevanje, ništa manje od onoliko ljubavi koliko mi imamo za Srbiju - naveo je Dodik.

Reagujući na izjavu Kristijana Šmita da bi, u slučaju pobjede Vučića, umjesto Studentske liste, Dodik već naredne godine raspisao referendum o otcjepljenju Srpske, Dodik kaže da čovjek koji se lažno predstavljao u BiH i dalje nastavlja sa lažima.

- Podmukla Njemačka, kakvi oni mogu da budu. Vučić ga je podržao kada je došao ovdje. Kako ga nije sramota da priča te stvari. Kakva secesija, kakva secesija? Može li malo normalnosti, ako ne ide zašto bi morali nešto na silu - dodao je Dodik.

Dodik ponavlja da neriješen status Srpske i pritisci Sarajeva i međunarodnog faktora godinama diktiraju političku situaciju. Za urušavanje izvornog Dejtona odgovornim smatra Brisel i Vašington. Umjesto novih evropskih uslova, zahtijeva dosljednu primjenu Ustava BiH i povlačenje nametnutih odluka visokog predstavnika. Sud, Tužilaštvo, indirektno oporezivanje, Oružane snage i obavještajna služba, podsjeća, nisu izvorne dejtonske nadležnosti BiH.

- Mi ovdje pobjeđujemo. Nije Dino Kokanović ovdje pobjedio pa da drži nama predavanje šta ćemo mi ovdje uraditi ili neke birokrate iz Brisela da govore, šta mi moramo ili ne moramo. Ne moramo mi ništa. Sve dosada što su oni iz Brisela uradili ovdje, bilo je upereno protiv nas Srba ovdje - jasan je Dodik.

Pred novom vladom, kaže lider SNSD-a, biće i pitanja ekonomske saradnje sa inostranstvom. U saradnji sa Vašingtonom vidi prostor za realizaciju energetskih projekata i izgradnju DATA centara. Stav prema sankcijama Rusiji ostaje nepromijenjen - neće ih biti.