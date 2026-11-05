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Dodik sa američkim ministrom Sonderlingom

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АТВ редакција
05.11.2026 19:13

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Sonderling i Dodik
Foto: RTRS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom svog boravka u Mar-a-Lagi u Palm Biču susreo se sa ministrom rada Kitom Sonderlingom.

Dodik se sa Sonderlingom susreo na konferenciju koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.

Sonderling je američki advokat koji je obavljao funkciju 31. sekretara za rad Sjedinjenih Država od 2026. godine. Takođe je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za vladinu etiku Sjedinjenih Država od 2026. godine.

Sonderling je obavljao funkciju zamjenika sekretara za rad od 2025. do 2026. godine, kao vršilac dužnosti direktora Instituta za muzejske i bibliotečke usluge i vršilac dužnosti podsekretara za trgovinu za razvoj manjinskog poslovanja od marta do novembra 2025. godine.

Obavljao je funkciju potpredsjednika i člana Komisije za jednake mogućnosti zapošljavanja od 2020. do 2024. godine, a vršilac dužnosti administratora Odjeljenja za plate i radno vrijeme 2019. godine.

Podsjećamo, Dodik je iz centralne dvorane Mar-a-Laga u Palm Biču istakao da ga na konferenciji očekuju razgovori sa raznim ljudima koji su zainteresovani za ono što se dešava u Republici Srpskoj.

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Milorad Dodik

Kit Sonderling

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