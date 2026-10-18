Dodik: Samo Vučić osigurava kontinuitet čuvanja mira i stabilnosti

Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da vjeruje da će građani Republike Srpske sa biračkim pravom u Srbiji glasati za listu okupljenu oko Aleksandra Vučića, jer samo kontinuitet koji osigurava Vučić daje spokoj da će biti nastavljena borba da se očuvaju mir i stabilnost u regionu.

Dodik je istakao da je očuvanje mira veliko umijeće, a da narod u Republici Srpskoj vidi opasnost i za Srbiju i za Republiku Srpsku.

"Ne mogu ni da razmišljam o tome da bude neka druga opcija, jer bi bila granica na Drini, a Vučićevi protivnici pričaju da smo mi prljavi i zli", izjavio je Dodik za TV Prva.

Komentarišući transparent na skupu Studentske liste u Novom Pazaru na kojem je bilo napisano da je Srebrenica genocid i to što Studentska lista nije odgovorila na zahtjev studenata iz Srpske da se izjasne o tom pitanju, Dodik je rekao da se to neće ni desiti zato što, kako je objasnio, otprilike svi tako misle.

"Mi smo stvoreni prije bilo kakvog sukoba. Ali, nameće se pitanje ko nama ovdje u Srbiji vaspitava djecu. Mnogi ljudi iz Republike Srpske kažu da nikada ovdje ne bi upisali dijete na fakultet da ih uče profesori poput Jove Bakića", rekao je Dodik.

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On je dodao da je njegova saradnja sa Vučićem bila odlična i da Vučić Srpskoj nikada nije nametao stavove i njene predstavnike tjerao da rade nešto mimo svoje volje, već im je uvijek govorio da će biti uz njih.

"Vučić je jedan od najvrednijih i najpredanijih ljudi koje znam", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je skup "Ujedinjene Srbije" u Novom Sadu, kojem je prisustvovao, bio impresivan i da je vidio raspoloženje koje obećava.

"Vidio sam raspoloženje da se Srbija brani od nekih izvrnutih opcija. /Premijer Slovačke/ Robert Fico je imao odličan govor, a govorio je na srpskom, što je bilo simpatično. Rekao je bitne stvari o značaju Vučića i odbrani Srbije i njenog suvereniteta. Fico se, kao i Vučić, bori za suverenitet države, prilagođavajući ponašanje svakom datom trenutku", naveo je Dodik, prenosi Srna.