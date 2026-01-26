Dodik: "Silos" sistemski organizovano mučilište za Srbe – da se ne zaboravi, da se ne ponovi

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je koncentracioni logor "Silos" u Tarčinu kod Sarajeva, u kojem je bilo zatočeno više od 600 srpskih civila, bio sistemski organizovano mučilište u kojem su civili, djeca, trudnice, starci zlostavljani, premlaćivani, izgladnjivani i psihički lomljeni u krajnje nehumanim i neljudskim uslovima.

Dodik je naglasio da je i danas, 30 godina od zatvaranja, zloglasni logor "Silos" u Tarčinu simbol stradanja i patnje srpskih civila, bolna opomena i otvorena rana u kolektivnom pamćenju srpskog naroda.

"Mučenja i poniženja koja su doživjeli logoraši samo zbog srpskog imena, prezimena i porijekla najdublji je moralni sunovrat savremene civilizacije i to u režiji onih koji i dan danas pričaju o navodnoj demokratiji, multietičnosti i suživotu", istakao je Dodik.

On je dodao da su Srbi po ko zna koji put pokazali svoju naivnost vjerujući komšijama muslimanima i komunističkoj utopiji o bratstvu i jedinstvu, koje je najviše koštalo uprvo srpski narod, čiji su preci na ovim prostorima donijeli slobodu 1945. godine.

"Mislili smo da je fašizam konačno pobijeđen i sahranjen. Međutim, devedestih godina prošlog vijeka probudili su se i povampirili potomci pristalica najvećeg zla 20. vijeka - mračne ideologije nacizma i fašizma i nastojali da završe ono što nisu u Drugom svjetskom ratu. Potomci pristalica Handžar divizije nastavili su da vrše neviđene brutalne zločine nad nedužnim srpskim narodom, a jedan od vječnih simbola tog zla su zidine 'Silosa' koje najbolje znaju mračnu i bolnu istinu", naglasio je Dodik.

Lider SNSD-a je dodao da posebnu težinu nosi činjenica da je taj logor bio aktivan i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

"I dok je svijet govorio o okončanju rata i miru, u Sarajevu su i dalje postojali organizovani logori u kojima su Srbi trpjeli torturu. To je još jedna u nizu mrlja na savjesti svih koji su tada ćutali. Ali, oni nemaju savjesti, ni stida, ni osjećaja krivice i odgovornosti. To su mučitelji bez skrupula i bilo kakvog obzira", naglasio je Dodik.

Stradanje Srba u logorima ne samo u Sarajevu, već u cijeloj BiH ne smije biti prešućeno, umanjeno, niti relativizovano.

"Svaka žrtva ima ime, prezime, porodicu i pravo na istinu. Sjećanje na 'Silos' nije pitanje politike, već pitanje ljudskosti i empatije. I tri decenije nakon zatvaranja logora bol je i dalje živa, ali boli i činjenica da je Haški tribunal odbio da se bavi ovim predmetom i prebacio ih Tužilaštvu BiH, koje li ironije, smještenom, takođe, u zgradi nekadašnjeg logora za sarajevske Srbe.

Ishod sudskog postupka, nažalost, ponovo i uvijek potvrđuje da se kvazipravosudne institucije u BiH površno ili nikako bave zločinima nad Srbima, a njihove presude su primjer farse i izrugivanje žrtvama i pravdi", naglasio je Dodik.

Kada Sarajevo govori o ratu, podsjetio je, priča je uvijek ista – opsada, granate, patnja, i ta strana je stalno prisutna u javnosti, medijima i političkim porukama.

"Međutim, ono o čemu se uporno ćuti jeste sudbina Srba u Sarajevu i okolini, zlostavljanja, logori, progoni, ubistva i sistematsko zastrašivanje koje je dovelo do nestanka gotovo cijelog jednog naroda iz grada koji je vijekovima bio i njihov", naglasio je Dodik.

On je rekao da istina ne može biti jednosmjerna, ne može se graditi moralna pozicija na sopstvenoj žrtvi, a istovremeno zatvarati oči pred tuđom.

"Srbi u Sarajevu nisu nestali prirodnim putem niti dobrovoljno. Hiljade porodica su tokom rata prošle kroz prijetnje, hapšenja, odvođenja u logore poput 'Silosa', 'Viktor Bubnja', premlaćivanja, pritiske da napuste stanove i imovinu. Mnogi su ubijeni, a njihova sudbina je i danas nepoznata.

O tome se u Sarajevu ne priča, jer se to ne uklapa u njihovu sliku rata u kojoj postoji samo jedan stradalnik i samo jedna istina - muslimanska. Ali bez priznanja da su i Srbi bili žrtve zločina, progona i sistemske diskriminacije, nema iskrenog suočavanja s prošlošću, već samo politička zloupotreba patnje, mučenja i bola", ukazao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a je naveo da istina nije prijetnja nikome ko nema šta da krije, ali jeste narativima koji se godinama u Sarajevu i drugom entitetu grade i njeguju na selektivnom pamćenju.

On je poručio da je obaveza današnjih generacija da čuvaju istinu o Odbrambeno-otadžbinskom ratu, ne radi osvete, već radi dostojanstva vlastite žrtve i opomene budućnosti.

"Društvo koje zaboravlja svoje stradalnike rizikuje da mu se istorija ponovi, kao što se ponovila devedesetih godina kada smo kao narod 'pali' na priču o jugoslovenstvu i vještačkom konceptu bratstva i jedinstva.

Zato 27. januar 1996. godine, ali i svaki datum, kao i svaka godišnjica treba da budu trenutak sabranosti, poštovanja i molitve za sve koji su prošli golgotu ne samo 'Silosa', već i drugih logora za Srbe, sarajevskog egzodusa, zločina u Podrinju, Hercegovini, Krajini, ali i podsjetnik da pravda i sjećanje ostaju dug koji se mora ispuniti. Da se ne zaboravi. Da se ne ponovi!", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.