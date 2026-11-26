Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sramno je saopštenje Advokatske komore Republike Srpske povodom hapšenja Nasera Orića, naveo je predsjednik Milorad Dodik.
"Neka objasne javnosti šta konkretno zamjeraju policiji Republike Srpske, koja je postupala po nalogu tužilaštva", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Sramno je saopštenje Advokatske komore Republike Srpske povodom hapšenja Nasera Orića. Neka objasne javnosti šta konkretno zamjeraju policiji Republike Srpske, koja je postupala po nalogu tužilaštva.
Kada se u Sarajevu vodio postupak protiv mene kao predsjednika Republike Srpske, od te iste komore nisam čuo ni riječ. Zašto ste tada ćutali, a sada tako lako osuđujete naš MUP?— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 26, 2026
Kada se u Sarajevu vodio postupak protiv mene kao predsjednika Republike Srpske, kaže Dodik, od te iste komore nije kako kaže, čuo ni riječ.
"Zašto ste tada ćutali, a sada tako lako osuđujete naš MUP", upitao je Dodik.
Hronika
Akcija ”Emisar”: MUP odbacio optužbe za prekomjernu upotrebu sile
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
28 min1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu