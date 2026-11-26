"Neka objasne javnosti šta konkretno zamjeraju policiji Republike Srpske, koja je postupala po nalogu tužilaštva", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Sramno je saopštenje Advokatske komore Republike Srpske povodom hapšenja Nasera Orića. Neka objasne javnosti šta konkretno zamjeraju policiji Republike Srpske, koja je postupala po nalogu tužilaštva. Kada se u Sarajevu vodio postupak protiv mene kao predsjednika Republike Srpske, od te iste komore nisam čuo ni riječ. Zašto ste tada ćutali, a sada tako lako osuđujete naš MUP? — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 26, 2026

Kada se u Sarajevu vodio postupak protiv mene kao predsjednika Republike Srpske, kaže Dodik, od te iste komore nije kako kaže, čuo ni riječ.

"Zašto ste tada ćutali, a sada tako lako osuđujete naš MUP", upitao je Dodik.