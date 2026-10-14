Dodik: Srpski narod ne odustaje od svojih svetinja

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je kompleks Manastira Miloševac kod Prijedora dokaz vjere naroda da ne odustaje od svojih svetinja, kao i da zaslužuje pažnju Republike Srpske i njenih institucija.

"Ovo je jedno od ljepših zdanja koje imamo u okviru naše crkve i svakako zaslužuje i pažnju ne samo vjerujućeg naroda, nego i države odnosno Republike Srpske i njenih institucija", rekao je novinarima Dodik koji prisustvuje proslavi slave manastira.

Dodik je istakao da je Manastir Miloševac vaskrsao voljom naroda i uz blagoslov mitropolita Jefrema, podsjetivši da tu prije sedam-osam godina nije bilo ništa.

"Ovo je veličanstven dokaz vjere naroda da ne odustaje od svojih svetinja i da nešto što vrijeme i nevrijeme sruši narod koji ovd‌je živi uvijek obnovi, izgradi za potrebe ove i generacija koje dolaze, kao pečat, odnosno svjedočenje našeg postajanja na ovim prostorima", rekao je Dodik.

On je dodao da nedostaju još neke stvari koje treba da se urade i izrazio uvjerenje da će u godinama koje dolaze biti završen ovaj kompleks.

Republika Srpska Manastir Miloševac obilježava krsnu slavu, prisustvuje Dodik

"Kad god ovd‌je dođem, radujem se prvo što je izgrađen ovakav divan kompleks, a drugo zato što se uspjelo da se tu radi na ovako veličanstven način", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je slava manastira uvijek prilika za okupljanje i za poželjeti zdravlje svim ljudima, vjerujućem srpskom narodu i Republici Srpskoj.

Manastir Miloševac danas obilježava slavu – Pokrov Presvete Bogorodice.

Svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave manastira služi Njegovo preosveštenstvo arhiepiskop i mitropolit banjalučki Jefrem uz sasluženje vikarnog episkopa marčanskog Save sa sveštenim monaštvom.

Prema staroj crkvenoj dokumentaciji, manastir Miloševac nalazio se u blizini rječice Miloševice u naselju Čirkin Polje u narodu poznato i kao kaluđersko polje, na mjestu pod nazivom Crkvina.

(SRNA)